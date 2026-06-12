Κακός ύπνος και νυχτερινή εργασία συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο οστεοαρθρίτιδας, σύμφωνα με μελέτη

Ο κακός ύπνος δεν επηρεάζει μόνο την ενέργεια και τη διάθεση, αλλά φαίνεται πως συνδέεται και με τη μακροπρόθεσμη υγεία των αρθρώσεων. Νέα μεγάλη μελέτη δείχνει ότι τόσο η αϋπνία όσο και η εργασία σε νυχτερινές βάρδιες μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο οστεοαρθρίτιδας.

Ο κακός ύπνος και η νυχτερινή εργασία αυξάνουν τον κίνδυνο οστεοαρθρίτιδας, σύμφωνα με μελέτη

Ερευνητές από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Washington (WashU Medicine) ανακάλυψαν ότι οι ενήλικες που κοιμούνται λίγες ώρες ή έχουν κακή ποιότητα ύπνου, καθώς και όσοι εργάζονται σε νυχτερινή βάρδια, αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν οστεοαρθρίτιδα και να χρειαστούν χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης ισχίου ή γονάτου (αρθροπλαστική).

Η μελέτη, με επικεφαλής την Elizabeth Yanik, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ορθοπεδικής Χειρουργικής του WashU Medicine, ανέλυσε δεδομένα υγείας από σχεδόν 500.000 συμμετέχοντες στη βάση δεδομένων UK Biobank.

Τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Arthritis Care & Research, υποδηλώνουν ότι η ποιότητα του ύπνου παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία των αρθρώσεων, παράλληλα με τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου, όπως η ηλικία, η παχυσαρκία και οι προηγούμενοι τραυματισμοί.

Ώρες ύπνου και οστεοαρθρίτιδα: Τι έδειξαν τα δεδομένα

Οι συμμετέχοντες που κοιμούνταν λιγότερο από 6 ώρες τη νύχτα ή ανέφεραν συχνά δυσκολία στον ύπνο (αϋπνία), αντιμετώπιζαν 20% έως 40% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης οστεοαρθρίτιδας στο ισχίο ή το γόνατο, σε σύγκριση με εκείνους που κοιμούνταν περίπου 7 ώρες.

Για να κατανοήσουμε το μέγεθος του προβλήματος, οι στατιστικές δείχνουν ότι το 17% των ανθρώπων άνω των 50 ετών αντιμετωπίζει οστεοαρθρίτιδα στο ισχίο, ενώ το 14% των ενηλίκων εμφανίζει συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο.

Οι επιπτώσεις της νυχτερινής εργασίας στις αρθρώσεις

Η εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες φάνηκε να επιβαρύνει σημαντικά το μυοσκελετικό σύστημα:

Οι εργαζόμενοι σε νυχτερινή βάρδια αντιμετώπιζαν 24% υψηλότερο κίνδυνο οστεοαρθρίτιδας στο γόνατο.

Παρουσίασαν 28% μεγαλύτερη πιθανότητα να χρειαστούν ολική αρθροπλαστική γονάτου.

Αυτή η συσχέτιση παρέμεινε ισχυρή ακόμη και μετά την προσαρμογή των δεδομένων για το σωματικό βάρος και άλλους παράγοντες υγείας. Η σχέση αυτή ήταν πιο έντονη για το γόνατο παρά για το ισχίο, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι κιρκάδιοι ρυθμοί (το εσωτερικό ρολόι του σώματος) ενδέχεται να επηρεάζουν διαφορετικά την κάθε άρθρωση.

Ο ύπνος ως παράγοντας πρόληψης για τον πόνο στις αρθρώσεις

Τα ευρήματα ενισχύουν τις επιστημονικές ενδείξεις ότι ο ύπνος και οι κιρκάδιοι ρυθμοί επηρεάζουν άμεσα:

Τη φλεγμονή στον οργανισμό

Την ανάπλαση των ιστών

Την ευαισθησία στον πόνο

Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι παραπάνω συσχετίσεις παρατηρήθηκαν ακόμη και σε συμμετέχοντες που δεν είχαν χρόνιο πόνο στις αρθρώσεις στο ξεκίνημα της μελέτης. Αυτό σημαίνει ότι ο κακός ύπνος μπορεί να προκαλεί την οστεοαρθρίτιδα, αντί να είναι απλώς αποτέλεσμα του πόνου που κρατάει τον ασθενή ξύπνιο.

Η έρευνα αναδεικνύει τον ύπνο ως έναν παράγοντα που μπορούμε να τροποποιήσουμε και να βελτιώσουμε –μαζί με τη σωματική δραστηριότητα, τη διαχείριση του βάρους και την πρόληψη τραυματισμών– ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο οστεοαρθρίτιδας και να καθυστερήσουμε ή να αποφύγουμε την ανάγκη για χειρουργείο.