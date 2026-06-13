Φλεγμονή: 5 τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες που βοηθούν στην αντιμετώπισή της, σύμφωνα με ειδικούς

Οι υδατάνθρακες συχνά κατηγορούνται άδικα για διάφορα προβλήματα υγείας, όμως η επιστήμη δείχνει ότι ορισμένοι από αυτούς μπορούν να λειτουργήσουν ως ισχυροί σύμμαχοι κατά της φλεγμονής. Από τη βρώμη και το φαγόπυρο μέχρι τις μωβ πατάτες, υπάρχουν τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά που βοηθούν τον οργανισμό να προστατευτεί από τη χρόνια φλεγμονή, η οποία συνδέεται με καρδιοπάθειες, διαβήτη και άλλες σοβαρές παθήσεις.

Χρόνια φλεγμονή: Ο «σιωπηλός» κίνδυνος πίσω από πολλές σοβαρές ασθένειες

Η φλεγμονή είναι μια απαραίτητη διαδικασία που συμβαίνει στο σώμα σας για να σας προστατεύσει από απειλές όπως τα βακτήρια και οι ιοί, ενώ παράλληλα βοηθά στην επούλωση από τραυματισμούς. Ωστόσο, όταν η φλεγμονή γίνεται χρόνια και δεν υποχωρεί, συνήθως ακολουθούν προβλήματα υγείας.

Η χρόνια φλεγμονή συνδέεται άμεσα με παθήσεις όπως οι καρδιοπάθειες, ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο καρκίνος και η αρθρίτιδα. Είναι ανησυχητικά συχνή, καθώς οι χρόνιες φλεγμονώδεις νόσοι ευθύνονται για περισσότερους από τους μισούς θανάτους παγκοσμίως – συγκεκριμένα, περίπου τρεις στους πέντε ανθρώπους θα χάσουν τη ζωή τους από κάποιο χρόνιο νόσημα που σχετίζεται με τη φλεγμονή.

Ευτυχώς, έχετε τη δύναμη να κρατήσετε τη φλεγμονή υπό έλεγχο υιοθετώντας προληπτικά κάποιες υγιεινές συνήθειες συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που τρέφετε το σώμα σας. Ίσως έχετε ακούσει ότι ένας καλός τρόπος για να το πετύχετε αυτό είναι να αποφεύγετε τους υδατάνθρακες, αλλά οι ειδικοί στη διατροφή διαφωνούν: οι υδατάνθρακες δεν προκαλούν από τη φύση τους φλεγμονή.

5 υδατάνθρακες με αντιφλεγμονώδη δράση, σύμφωνα με ειδικούς

Φαγόπυρο (Μαύρο Σιτάρι)

Βρώμη

Μωβ Πατάτες (Purple Potatoes)

Σόργο (Sorghum)

Όλυρα / Σπέλτα (Spelt)

Φαγόπυρο (Μαύρο Σιτάρι)

Η Wendy Jo Peterson, M.S., RDN, διαιτολόγος και συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής, είναι ένθερμη υποστηρικτής της ένταξης των δημητριακών ολικής αλέσεως στην καθημερινή ισορροπημένη διατροφή. Η Peterson, η οποία ζει στη Γερμανία, επισημαίνει τα περισσότερα ψωμιά στην Ευρώπη παρασκευάζονται από αρχαίους σπόρους, όπως το φαγόπυρο και περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα σιταριού που κυκλοφορούν ευρέως στις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, τα 100 γραμμάρια αλευριού από φαγόπυρο περιέχουν υπερτριπλάσιες φυτικές ίνες από το κοινό αλεύρι σίτου για όλες τις χρήσεις (10 γραμμάρια έναντι 3 γραμμαρίων).

Η ειδικός σημειώνει ότι αυτός ο σπόρος, ο οποίος δεν περιέχει γλουτένη, είναι επίσης πλούσιος στα φυτοχημικά συστατικά ρουτίνη και κερκετίνη – αντιοξειδωτικά γνωστά για την ικανότητά τους να μειώνουν τη φλεγμονή. Οι επιστημονικές μελέτες υπογραμμίζουν τα αντιφλεγμονώδη οφέλη του φαγόπυρου, παράλληλα με άλλες θετικές επιδράσεις στην υγεία.

Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην προστασία του οργανισμού από εξωτερικές απειλές και τη φθορά που αυτές προκαλούν με την πάροδο του χρόνου, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις όπως ο διαβήτης και η υπέρταση. Η τακτική κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά μπορεί να προλάβει αλλά και να μειώσει τη φλεγμονή που τροφοδοτεί τις ασθένειες.

Πώς να το ενσωματώσετε στη διατροφή σας: «Ξεκινήστε αντικαθιστώντας το μισό αλεύρι σίτου με αλεύρι φαγόπυρου σε συνταγές όπως pancakes, βάφλες, κρακεράκια και τορτίγιες», προτείνει η Peterson. «Ή πειραματιστείτε με τους σπόρους φαγόπυρου για ένα πεντανόστιμο και θρεπτικό porridge πρωινού».

Βρώμη

Η βρώμη είναι ένα δημητριακό ολικής άλεσης που αποτελεί βασικό στοιχείο στη διατροφή αμέτρητων πολιτισμών. Εκτός του ότι διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα στα ντουλάπια της κουζίνας και είναι εύκολο να την έχετε πάντα πρόχειρη, αποτελεί εξαιρετική προσθήκη τόσο σε γλυκά όσο και σε αλμυρά πιάτα.

Ίσως γνωρίζετε ήδη την ιδιότητα της βρώμης να μειώνει τη χοληστερόλη χάρη στις διαλυτές φυτικές ίνες που ονομάζονται β-γλυκάνες. Ωστόσο, η βρώμη περιέχει επίσης φαινόλες, οι οποίες εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες στο σώμα. Οι ελεύθερες ρίζες μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνια φλεγμονή με την πάροδο του χρόνου. Δυστυχώς, είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτές καθημερινά –ακόμα κι αν γυμναζόμαστε, τρεφόμαστε σωστά και δεν καπνίζουμε– καθώς αποτελούν μέρος της φυσιολογικής λειτουργίας της ζωής.

Μια διατροφή πλούσια σε τροφές που περιέχουν φαινόλες, όπως η βρώμη, μπορεί να καταπολεμήσει τις ελεύθερες ρίζες, καταστρέφοντάς τις ουσιαστικά προτού προλάβει να εμφανιστεί η φλεγμονή.

Μια μερίδα (1 φλιτζάνι) μαγειρεμένης βρώμης προσφέρει 8 γραμμάρια χορταστικών φυτικών ινών και περίπου 300 θερμίδες. Επιπλέον, τροφοδοτεί τον οργανισμό με σίδηρο, κάλιο, μαγνήσιο και ψευδάργυρο. Μπορείτε ακόμη και να αλέσετε ολόκληρες νιφάδες βρώμης στο μπλέντερ για να φτιάξετε αλεύρι για τα γλυκά σας ή να τη χρησιμοποιήσετε σε ευφάνταστα αλμυρά γεύματα.

Μωβ πατάτες (Purple Potatoes)

Παρά τα όσα μπορεί να έχετε ακούσει, οι πατάτες αποτελούν εξαιρετική προσθήκη σε μια ισορροπημένη διατροφή. Μάλιστα, μελέτες δείχνουν ότι οι μωβ πατάτες συγκεκριμένα έχουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, εν μέρει χάρη στα πολύτιμα αντιοξειδωτικά τους.

«Η μωβ απόχρωση οφείλεται στην υψηλή συγκέντρωση αντιοξειδωτικών, και συγκεκριμένα στις φαινόλες, τις ανθοκυανίνες και τα καροτενοειδή. Αυτή η πανίσχυρη τριάδα βοηθά στην απομάκρυνση των ελεύθερων ριζών από το σώμα», εξηγεί η Lauren Manaker, M.S., RDN, LD. «Επιπλέον, οι μωβ πατάτες είναι μια φυσική πηγή υδατανθράκων που παρέχει φυτικές ίνες, βιταμίνες και μοναδικά αντιοξειδωτικά».

Διατροφική αξία: Τρεις μικρές μωβ πατάτες («baby») αποδίδουν μόλις 90 θερμίδες, 20 γραμμάρια υδατανθράκων και 2 γραμμάρια φυτικών ινών, καθιστώντας τες ιδανικές για το καθημερινό σας πλάνο διατροφής.

Σόργο (Sorghum)

Αφήστε λίγο στην άκρη, την κινόα! Ένας λιγότερο γνωστός αρχαίος σπόρος υπερτερεί για την υψηλή θρεπτική του αξία. «Το σόργο είναι ένα αρχαίο δημητριακό που είναι φυσικά χωρίς γλουτένη και περιέχει βιοενεργές ενώσεις με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες», αναφέρει η Manaker.

Όπως και οι υπόλοιπες τροφές αυτής της λίστας, οι μελέτες δείχνουν ότι τα αντιοξειδωτικά του σόργου –συμπεριλαμβανομένων των φαινολικών οξέων και των φλαβονοειδών– καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες προκαλούν κυτταρικές βλάβες με την πάροδο του χρόνου, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε διαβήτη, χρόνιες φλεγμονές και άλλες παθήσεις.

Πλούσιο σε φυτικές ίνες : Μόλις 1 φλιτζάνι μαγειρεμένο σόργο παρέχει 13 γραμμάρια φυτικών ινών.

: Μόλις 1 φλιτζάνι μαγειρεμένο σόργο παρέχει 13 γραμμάρια φυτικών ινών. Πώς να το χρησιμοποιήσετε: Πειραματιστείτε στην κουζίνα σας αντικαθιστώντας πού και πού το ρύζι ή την κινόα με σόργο στις αγαπημένες σας συνταγές.

Όλυρα / Σπέλτα (Spelt)

Η όλυρα (ή σπέλτα) είναι ένας αρχαίος «συγγενής» του σιταριού, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως στη γερμανική αρτοποιία, σύμφωνα με την Peterson. «Έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε γλουτένη από το κοινό σιτάλευρο, αλλά εξακολουθεί να περιέχει γλουτένη. Αν και η όλυρα δεν είναι κατάλληλη για άτομα με κοιλιοκάκη, όσοι έχουν απλή δυσανεξία στο σιτάρι μπορούν να την καταναλώσουν», επισημαίνει η Peterson. Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας προτού τη δοκιμάσετε.

Η όλυρα προσφέρει μέγιστη θρεπτική αξία σε κάθε μπουκιά, καθώς μόλις ½ φλιτζάνι μαγειρεμένου σπόρου αποδίδει 4 γραμμάρια φυτικών ινών και λίγο περισσότερες από 125 θερμίδες. Επιπλέον, περιέχει μαγγάνιο, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και χαλκό.

Πώς να την εντάξετε στη διατροφή σας: Η Peterson συνιστά να αγοράσετε αλεύρι όλυρας ή ολόκληρους σπόρους όλυρας για να επωφεληθείτε στο έπακρο από τις φυτικές ίνες και τα θρεπτικά συστατικά:

Ολόκληροι σπόροι: Μαγειρεύονται και προετοιμάζονται με τον ίδιο τρόπο όπως το δίκκοκο σιτάρι (farro).

Αλεύρι όλυρας: Αν θέλετε να ξεκινήσετε το ψήσιμο, αντικαταστήστε αρχικά τη μισή ποσότητα του αλευριού για όλες τις χρήσεις με αλεύρι όλυρας στις συνταγές σας.

Υδατάνθρακες και φλεγμονή: Ποιους πρέπει να αποφεύγετε και ποιοι καταπολεμούν τις φλεγμονές

Αν και είναι αλήθεια ότι ορισμένοι υδατάνθρακες μπορούν να συμβάλουν στην εκδήλωση φλεγμονών, δεν είναι όλοι οι υδατάνθρακες ίδιοι. Οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, οι οποίοι παρασκευάζονται από λευκό επεξεργασμένο αλεύρι, τείνουν να είναι οι κύριοι ένοχοι. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τρόφιμα όπως τα κρακεράκια, τα αρτοσκευάσματα, τα μπισκότα, το λευκό ψωμί και τα λευκά ζυμαρικά.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσετε εντελώς τις αγαπημένες σας λιχουδιές από το μενού σας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εστιάσετε στους ποιοτικούς υδατάνθρακες, οι οποίοι, σύμφωνα με μελέτες, μπορούν στην πραγματικότητα να βοηθήσουν στην μείωση της φλεγμονής. Αυτοί περιλαμβάνουν:

Δημητριακά ολικής αλέσεως: Όπως το φαγόπυρο, η βρώμη, η κινόα και το πλιγούρι.

Αμυλούχα λαχανικά: Όπως οι πατάτες.

Τι δείχνουν επιστημονικές μελέτες

Μια συστηματική ανασκόπηση διαπίστωσε ότι η αντικατάσταση των επεξεργασμένων σιτηρών με προϊόντα ολικής άλεσης μπορεί να μειώσει σημαντικά τουλάχιστον έναν δείκτη φλεγμονής. Από τις 31 μελέτες που εξέτασαν οι ερευνητές, σημείωσαν ότι το κύριο θρεπτικό συστατικό των ολικής άλεσης που ευθύνεται για τα αντιφλεγμονώδη οφέλη είναι οι φυτικές ίνες. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο παίζουν και άλλα υποστηρικτικά στοιχεία, όπως τα φυτοχημικά, τα λιπαρά οξέα, οι βιταμίνες και τα μέταλλα.

Οι φυτικές ίνες αποτελούν κορυφαίο σύμμαχο ενάντια στην φλεγμονή για τους εξής λόγους: