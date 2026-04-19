Ηλιούπολη: Καρέ καρέ το τροχαίο με θύμα έναν 64χρονο – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο

Σε βίντεο έχει καταγραφεί το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στην Ηλιούπολη. Η Τροχαία Αττικής εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά τη βοήθεια των πολιτών, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του οδηγού αυτοκινήτου που εμπλέκεται στο τροχαίο.

Όλα συνέβησαν τη Δευτέρα (13/04) στην Ηλιούπολη, στη συμβολή των οδών Πύρρωνος και Κλεάνθους, όταν δίκυκλη μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κράσπεδο πεζοδρομίου και ανετράπη επί του οδοστρώματος. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA φαίνεται ένα αυτοκίνητο να κινείται δίπλα στη μηχανή, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο εάν υπήρξε σύγκρουση. Από το όχημα φαίνεται να κατεβαίνουν ο οδηγός και ακόμη δύο άντρες. Πλησιάζουν τον οδηγό της μηχανής που βρίσκεται τραυματισμένος στο οδόστρωμα ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο οδηγός του αυτοκινητου μπαίνει ξανά στο όχημα και το σταθμεύει λίγο πιο δίπλα. Παραμένει στο σημείο για λίγα δευτερόλεπτα ακόμη και στη συνέχεια φεύγει.

Οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό του οχήματος ώστε να διευκρινιστεί τι έχει συμβεί. Η Τροχαία κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές.

