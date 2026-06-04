Μυτιλήνη: Απέπλευσε το «Νήσος Ρόδος» μετά τον τραυματισμό καβοδέτη κατά την απόδεση

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Απέπλευσε από το λιμάνι της Μυτιλήνης το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Νήσος Ρόδος», μετά την επιτυχή απεμπλοκή του κάβου από δύτη και την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, προκειμένου να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Χίο και Πειραιά.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα κατά τη διάρκεια των χειρισμών απόδεσης, προκλήθηκε θραύση του κάβου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 50χρονος καβοδέτης στα κάτω άκρα ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Μετά την απεμπλοκή του κάβου από δύτη και την επιθεώρηση του σημείου, το πλοίο έλαβε το απαιτούμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα και έλαβε άδεια συνέχισης του ταξιδιού του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δρομολογίου, το «Νήσος Ρόδος» μεταφέρει 211 επιβάτες, 22 Ι.Χ. οχήματα, 40 φορτηγά, έξι δίκυκλα και ένα λεωφορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ