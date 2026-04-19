Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Τραμπ

Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν γνωστοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, στην οποία αναφέρει ότι το πλοίο προσπάθησε να σπάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

«Σήμερα, ένα φορτηγό πλοίο υπό ιρανική σημαία με το όνομα TOUSKA, μήκους σχεδόν 274 μέτρων και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό μας αποκλεισμό, αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά για αυτούς» γράφει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και συμπληρώνει: «Το αντιτορπιλικό USS SPRUANCE του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, εξοπλισμένο με κατευθυνόμενα βλήματα, αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και τους έδωσε σαφή προειδοποίηση να σταματήσουν. Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του Ναυτικού μας το σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο».

«Αυτή τη στιγμή, οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν υπό την επιτήρησή τους το σκάφος. Το TOUSKA υπόκειται σε κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω του ιστορικού παράνομων δραστηριοτήτων του. Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και εξετάζουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα» καταλήγει ο Τραμπ.

