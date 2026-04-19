Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια σε ποδοσφαιριστές και κόσμο, αλλά δεν τελειώσαμε ακόμη»

Να… προσγειώσει τους ποδοσφαιριστές του στο έδαφος, θέλησε ο Μάρκο Νίκολιτς, στις πρώτες του δηλώσεις έπειτα από το επιβλητικό 3-0 της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ.

Η Ένωση θριάμβευσε στο ντέρμπι «Δικεφάλων» στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τη 2η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League, ξεφεύγοντας οκτώ βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό (παίζει στις 21:00 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο), τέσσερις «στροφές» πριν το φινάλε.

«Σε πρώτη φάση, την ενέργεια τη βρήκαμε εσωτερικά από την ομάδα και από τον κόσμο μας, αυτό τον υπέροχο κόσμο. Ίσως είναι θέμα παιδείας. Νιώθω μια υποχρέωση απέναντί τους», ανέφερε αρχικά ο Σέρβος τεχνικός μιλώντας στην κάμερα των συνδρομητικών καναλιών CosmoteSports.

Για να απονείμει, στη συνέχεια, τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές του: «Εκφράζω σεβασμό και αναγνώριση στους παίκτες. Ήταν εκπληκτικοί πραγματικά. Δίνω “respect” στους παίκτες. Για να το κάνεις αυτό μετά από λίγες ώρες από το ματς με τη Ράγιο, δεν είναι εύκολο». Κλείνοντας, ωστόσο, προσπάθησε να τους επαναφέρει στην πραγματικότητα καθώς μαθηματικά δεν έχει κριθεί κάτι ακόμη: «Τους είπα και κάτι ακόμη. Δεν τελειώσαμε ακόμη. Κάθε ματς είναι σημαντικό στα Play Off και, όπως σας είπα, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη. Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σεζόν».