Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανανά στις 27 Ιουνίου, ταξιδεύουμε στις κουζίνες του κόσμου όπου ο ζουμερός και εκρηκτικά αρωματικός καρπός αφήνει το καλάθι του μανάβη και μπαίνει σε τηγανητά ρύζια, πικάντικες σάλτσες, τολμηρά τοστ και αναπάντεχα γαστρονομικά ζευγάρια. Από τη Νοτιοανατολική Ασία μέχρι το Μεξικό, ο ανανάς αποδεικνύει ότι ξέρει να ισορροπεί ανάμεσα στο γλυκό, το αλμυρό και το πικάντικο, πάντα με μια δόση απρόβλεπτης τροπικής γοητείας.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου στο περιοδικό real taste & style, που κυκλοφορεί με τη Realnews.