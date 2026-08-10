Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 και στο «Πρωινό» ο Δημήτρης Ουγγαρέζος

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Δημήτρης Ουγγαρέζος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον ΑΝΤ1 και στο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα επιστρέφει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, καθώς οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν και έπεσαν οι υπογραφές.
  • Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος υπέγραψε νέο συμβόλαιο διάρκειας 1+1 ετών με το κανάλι του Αμαρουσίου, σηματοδοτώντας την τηλεοπτική επανασύνδεσή του με τον Γιώργο Λιάγκα.
  • Η παρουσία του στο «Πρωινό» ήταν βασική επιθυμία του Γιώργου Λιάγκα, με τις τελευταίες εκκρεμότητες να ξεπερνιούνται και τη συνεργασία να είναι πλέον επίσημη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στον ΑΝΤ1 και στο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα επιστρέφει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Οι συζητήσεις οι οποίες βρίσκονταν σε εξέλιξη το προηγούμενο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκαν και το Σάββατο έπεσαν οι υπογραφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Zappit, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με το κανάλι του Αμαρουσίου. Η συμφωνία είναι διάρκειας 1+1 ετών και σηματοδοτεί την επιστροφή του παρουσιαστή στον σταθμό, αλλά και την τηλεοπτική επανασύνδεσή του με τον Γιώργο Λιάγκα.

Ξεπεράστηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες

Η παρουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου στο νέο «Πρωινό» αποτελούσε εδώ και αρκετό καιρό μία από τις βασικές επιθυμίες του Γιώργου Λιάγκα για την ανανεωμένη σύνθεση της εκπομπής. Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές εντάθηκαν μέσα στον Ιούλιο και, παρά το γεγονός ότι απέμεναν σημαντικές λεπτομέρειες προς διευθέτηση, το κλίμα ήταν θετικό και έδειχνε προς συμφωνία.

Τελικά, οι τελευταίες εκκρεμότητες ξεπεράστηκαν και πλέον η συνεργασία είναι επίσημη, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να αποτελεί ένα από τα βασικά πρόσωπα της νέας ομάδας του «Πρωινού».

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