Η “νέα μόδα” στις διαρρήξεις με τη χρήση οξέος έφτασε και στο Βύρωνα – Δείτε βίντεο

Ακόμα κι οξύ χρησιμοποιούν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι διαρρήκτες προκειμένου να παραβιάσουν τις κλειδαριές στα διαμερίσματα και να πάρουν ό,τι πολύτιμο βρουν.

Τελευταία κρούσματα καταγράφηκαν σε δύο διαμερίσματα στην περιοχή του Βύρωνα όπου οι διαρρήκτες «χτύπησαν» με οξύ στις κλειδαριές, παραβιάζοντάς τις.

«Χθες το διαπιστώσαμε που ήρθαμε σπίτι. Ήρθε η γυναίκα μου να ανοίξει την πόρτα και είδε κάτω μία κηλίδα από ένα πρασινωπό υγρό. Μπήκαμε μέσα, το σπίτι ανακατεμένο, τα γνωστά. Ευτυχώς δεν κάνανε ζημιές σε έπιπλα, σε ντουλάπες. Κάποια πράγματα μας πήρανε, λίγα χρυσαφικά, κάτι φο μπιζού, τέτοια πράγματα », λέει στον ΑΝΤ1 ο ιδιοκτήτης του ενός σπιτιού που έγινε στόχος των διαρρηκτών με το οξύ.

Αθόρυβη μέθοδος

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι αθόρυβη και με το καυστικό υγρό οι κακοποιοί καταφέρνουν να καταστρέψουν το εσωτερικό της κλειδαριάς. Αστυνομικές πηγές είπαν στον ΑΝΤ1 πως συνάντησαν τη συγκεκριμένη μέθοδο για πρώτη φορά το 2023 και οι δράστες συνήθως χρησιμοποιούν νιτρικό οξύ.

«Μία μέθοδος που χρησιμοποιείται σπάνια από τους διαρρήκτες είναι η ρίψη οξέως εσωτερικά της κλειδαριάς σε πόρτες ασφαλείας με νέου τύπου κλειδαριές. Λιώνοντας το μέταλλο μπορούν να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στο διαμέρισμα», δήλωσε ο Βασίλης Φούρλας, πιστοποιημένος κλειθροποιός. «Παρόλο που η μέθοδος διάρρηξης είναι σπάνια, ο κόσμος μπορεί να προστατευτεί και να βρει λύσεις με νέου τύπου κλειδαριές οι οποίες μπορούν να καλύψουν την υποδοχή του κλειδιού», συμπλήρωσε.