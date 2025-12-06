Βύρωνας: Μπούκαραν με όπλα σε καταστήματα τυχερών παιχνιδιών απειλώντας τους υπαλλήλους – Βίντεο ντοκουμέντα

Βύρωνας: Μπούκαραν με όπλα σε καταστήματα τυχερών παιχνιδιών απειλώντας τους υπαλλήλους – Βίντεο ντοκουμέντα

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άρπαζαν χρήματα από πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών, μέλη της συμμορίας που μπούκαραν στα καταστήματα, απειλώντας με όπλο τους υπαλλήλους, όπως μπορείτε να δείτε σε βίντεο ντοκουμέντα που δημοσιεύει το enikos.gr.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση ληστειών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Οι δράστες συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας (01/12), στην περιοχή του Βύρωνα,  από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Πρόκειται για τρεις νεαρούς, 17, 18 και 19 ετών, και 20χρονος και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία, για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους τα μέλη της συμμορίας, κινούμενοι πεζή κυρίως βραδινές ώρες, αφού εντόπιζαν τα πρακτορεία-στόχους τους και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους και τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά.

Ταμίας σε πρακτορείο ένας από τους δράστες

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο 20χρονος κατηγορούμενος εργαζόταν ως ταμίας σε δύο εκ των πρακτορείων στα οποία είχε διαπράξει ληστείες η συμμορία και μάλιστα την ώρα των ληστειών.

Από την έρευνα στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • πλήθος ρουχισμού που χρησιμοποίησαν για την διάπραξη αξιόποινων πράξεων,
  • πιστόλι,
  • ρόπαλο,
  • 2 κουκούλες τύπου full face και
  • αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις ληστειών σε Βύρωνα, Καισαριανή, Μαρούσι και Αθήνα. Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

17:14 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

