Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Τα νεότερα για την υγεία των 5 τραυματιών – Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Κεραμεικός, ΕΦΚΑ, Πυροβολισμοί

Ανακοίνωση εξέδωσε η 1η ΥΠΕ για την κατάσταση της υγείας των 5 τραυματιών μετά τη διπλή επίθεση του 89χρονου με την καραμπίνα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού αλλά και στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου στη Λουκάρεως.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει κίνδυνο.

Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

«Σήμερα 28/04/2026 διεκομίσθη με το ΕΚΑΒ άρρεν ασθενής υπάλληλος του ΕΦΚΑ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ» μετά από αναφερόμενο πυροβολισμό με κυνηγητικό όπλο. Ο ασθενής προσήλθε αιμοδυναμικά σταθερός. Φέρει τραυματισμό στην οπίσθια επιφάνεια του δεξιού άκρου ποδός, στο ύψος της πτέρνας. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και αξονική αγγειογραφία. Δεν κατέδειξε κάτι μείζον.

Ακολούθως, διακομίσθηκαν με ΕΚΑΒ στο Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ» άλλες τέσσερις γυναίκες, υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ανάλογους τραυματισμούς. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος που δεν κατέδειξε κάτι μείζον. Οι ασθενείς στην παρούσα φάση αντιμετωπίζονται συντηρητικά».

Άφαντος παραμένει ο 89χρονος

Άφαντος παραμένει ο 89χρονος που σκόρπισε τον πανικό και τραυμάτισε πέντε άτομα σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις που εξαπέλυσε το πρωί της Τρίτης (28/4) αρχικά σε κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Εφετείο Αθηνών, στην οδό Λουκάρεως.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου, ο οποίος είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική δομή στο παρελθόν. Ο 89χρονος, ο οποίος φέρεται ως μόνιμος κάτοικος Καλαμάτας, φιλοξενείτο στο σπίτι ανιψιάς του στα Άνω Πατήσια.

Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές πρόκειται για δυναμικό περιστατικό με κινούμενο δράστη σε πυκνό αστικό ιστό, όπου από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά σχέδια, με ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή και λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διαφυγής.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη κάνει έρευνα στο σπίτι της ανιψιάς του δράστη στα Πατήσια, ακόμα και στο σπίτι του στην Καλαμάτα προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία, που μπορεί να τους βοηθήσουν στο να τον εντοπίσουν, ενώ ταυτόχρονα ερευνούν λεωφορεία αστικά και του ΚΤΕΛ και όλα τα Μέσα Μεταφοράς, σε συνεργασία με τις εταιρείες, αναζητώντας τα ίχνη του.

 

