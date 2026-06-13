Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 28χρονος που μετέφερε σορό χωρίς άδεια γραφείου τελετών

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Στα χέρια των αστυνομικών βρέθηκε ένας 28χρονος άνδρας στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία που αφορούσε τη λειτουργία γραφείου τελετών χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και δικαιολογητικά.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 12 Ιουνίου 2026, κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενήργησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων – Μενεμένης για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 28χρονος φέρεται να είχε παραλάβει τη σορό μίας γυναίκας και να την είχε μεταφέρει με όχημα που δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη μεταφορά σορών. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε άδεια λειτουργίας γραφείου τελετών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τις προβλεπόμενες παραβάσεις, ενώ μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, προκειμένου να εξακριβωθεί αν προκύπτουν και άλλες παραβάσεις που συνδέονται με τη λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης.