Conference League: Στον δρόμο του Παναθηναϊκού η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 μετά από δραματική πρόκριση στα πέναλτι

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 εξασφάλισε μια δραματική πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, επικρατώντας της Σπάρτακ Τρνάβα στα πέναλτι με 5-3, μετά από ένα παιχνίδι χωρίς γκολ. Ο τερματοφύλακας Πέταρ Μαρίνοβ αναδείχθηκε σε ήρωας της αναμέτρησης, με την ομάδα της Σόφιας να αποτελεί πλέον το πιθανό επόμενο εμπόδιο του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με ήρωα τον Πέταρ Μαρίνοβ κάτω από τα δοκάρια, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 πανηγύρισε μια δραματική πρόκριση απέναντι στην Σπάρτακ Τρνάβα και έκλεισε θέση στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.
  • Η ομάδα της Σόφιας αποτελεί πλέον το πιθανό επόμενο εμπόδιο του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση, εφόσον οι «πράσινοι» ολοκληρώσουν την αποστολή τους απέναντι στην Πάκσι.
  • Ο Βούλγαρος γκολκίπερ έβαλε τη «σφραγίδα» του στη διαδικασία των πέναλτι, αποκρούοντας την τρίτη εκτέλεση των Σλοβάκων και χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη με 5-3 στη «ρώσικη ρουλέτα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με ήρωα τον Πέταρ Μαρίνοβ κάτω από τα δοκάρια, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 πανηγύρισε μια δραματική πρόκριση απέναντι στην Σπάρτακ Τρνάβα και έκλεισε θέση στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Βούλγαρος γκολκίπερ έβαλε τη «σφραγίδα» του στη διαδικασία των πέναλτι, αποκρούοντας την τρίτη εκτέλεση των Σλοβάκων και χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη με 5-3 στη «ρώσικη ρουλέτα», μετά από ένα παιχνίδι χωρίς γκολ (0-0) τόσο στα 90 λεπτά όσο και στην παράταση.

Η ομάδα της Σόφιας αποτελεί πλέον το πιθανό επόμενο εμπόδιο του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση, εφόσον οι «πράσινοι» ολοκληρώσουν την αποστολή τους απέναντι στην Πάκσι στη ρεβάνς της Πέμπτης (30/3, 21:30), έχοντας το προβάδισμα από το 1-2 του πρώτου αγώνα στην Ουγγαρία.

Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στη Σλοβακία, η εικόνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα στη ρεβάνς, με τις δύο ομάδες να προσέχουν περισσότερο τα μετόπισθεν και να μην προσφέρουν ιδιαίτερες συγκινήσεις. Το παιχνίδι κινήθηκε σε χαμηλό ρυθμό, με την κορυφαία στιγμή να καταγράφεται στο 69ο λεπτό, όταν το σουτ του Τρέγιο σταμάτησε στο δοκάρι.

Η πρόκριση κρίθηκε τελικά στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου οι ποδοσφαιριστές της ΤΣΣΚΑ Σόφιας έδειξαν απόλυτη ψυχραιμία, ευστοχώντας σε όλες τις εκτελέσεις τους. Ο Λάουσιτς δεν κατάφερε να νικήσει τον Μαρίνοβ από την άσπρη βούλα και οι Βούλγαροι ήταν αυτοί που πανηγύρισαν την πολυπόθητη πρόκριση.

Η σειρά των πέναλτι

  • Ντβάλι 1-0
  • Γκονγκ 1-1
  • Φράνκο 2-1
  • Κόστρνα 2-2
  • Κουεγιάρ 3-2
  • Λάουσιτς – Απέκρουσε ο Μαρίνοβ
  • Φρέντερικ 4-2
  • Μπουκόφσκι 4-3
  • Ίλιεβ 5-3

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 1948 (Γιούρι Βάσεβ, 4-4-1-1): Μαρίνοβ, Μεντίνα (104′ Γκρίβιτς), Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς (88′ Σολτάνι), Σομπρέρο (46′ Μαρτίνες), Ζεμζέμι, Κουεγιάρ, Ρούσεβ (70′ Φρέντερικ), Μέγιερ (91′ Φράνκο), Ντιαλό (70′ Ίλιεβ).

ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ (Αντόνιο Μουνιόθ, 4-2-3-1): Βαντρούμπα, Κόστρνα, Σάμπο, Ουλιάκι (80′ Μπαϊράμι), Μίκοβιτς (119′ Καριόν), Λάουσιτς, Μπεγκάλα, Κουντλίτσκα (66′ Γκονγκ), Κχορχέλι (106′ Στρούτσκα), Τρέγιο (73′ Μπουκόφσκι), Βίλντεμπουρ (80′ Πόλτακ).

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