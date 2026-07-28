UEFA κατά FIFA: «Περνάει την κόκκινη γραμμή, το ποδόσφαιρο δεν είναι δικό της για να το πουλήσει»

Αντιδράσεις πυροδότησε η αποκάλυψη των Financial Times και του Reuters, ότι η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο του Μουντιάλ σε μια νέα εμπορική οντότητα με αποτίμηση περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η UEFA αντέδρασε άμεσα και δήλωσε ότι το σχέδιο της FIFA να πουλήσει μερίδιο «περνάει μια γραμμή που τα θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να περάσουν»

«Η UEFA το αντιμετωπίζει με τη μέγιστη σοβαρότητα. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και όλες οι εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες. Το ίδιο και κάθε εμπλεκόμενος: οι λίγκες, οι σύλλογοι, οι ποδοσφαιριστές, οι φίλαθλοι, οι κυβερνήσεις και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον του αθλήματος. Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία προς εμπορική εκμετάλλευση – ιδίως όταν δεν υπάρχει καμία διαφάνεια σχετικά με το ποιος αποκομίζει οικονομικό όφελος. Κανείς μας δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει» προσθέτει η UEFA σε επίσημη ανακοίνωσή της.