Κώστας Σλούκας μετά το χειρουργείο: «Ήδη μετράω αντίστροφα για την επιστροφή»

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα στον Παναθηναϊκό, αφού στα παιχνίδια απέναντι στην Βαλένθια θα αγωνιστεί χωρίς τον αρχηγό του, τον Κώστα Σλούκα.

Ο Έλληνας γκαρντ υποβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (28/04) σε αρθροσκόπηση, με τον ίδιο να στέλνει το πρώτο του μήνυμα μετά την επέμβαση, τονίζοντας πως θα κάνει τα πάντα για να είναι και πάλι έτοιμος το συντομότερο δυνατό.

Το μήνυμα του Σλούκα στο Instagram:

«Ήδη μετράω αντίστροφα για επιστροφή.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς μου που ανέλαβαν την επέμβαση, κ. Τριανταφυλλόπουλο Ιωαννη (υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) και κ. Χίσσα Διονύση (υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

Όπως και σε όλο το προσωπικό του ΥΓΕΙΑ.

Τα μηνύματα ενδιαφέροντος και στήριξης άπειρα ,οπότε θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους εσάς.

Δύσκολο πολύ να απέχω απ’ το πιο σημαντικό κομμάτι της χρονιάς. Όμως έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Θα γυρίσω σύντομα.

Θετική σκέψη, αισιοδοξία και πίστη στην ομάδα και σε όλη την αποστολή για μία σκληρή μάχη!

ΚΟΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑ όπως πάντα».