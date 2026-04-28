Κώστας Σλούκας μετά το χειρουργείο: «Ήδη μετράω αντίστροφα για την επιστροφή»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Κώστας Σλούκας

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα στον Παναθηναϊκό, αφού στα παιχνίδια απέναντι στην Βαλένθια θα αγωνιστεί χωρίς τον αρχηγό του, τον Κώστα Σλούκα.

Ο Έλληνας γκαρντ υποβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (28/04) σε αρθροσκόπηση, με τον ίδιο να στέλνει το πρώτο του μήνυμα μετά την επέμβαση, τονίζοντας πως θα κάνει τα πάντα για να είναι και πάλι έτοιμος το συντομότερο δυνατό.

Το μήνυμα του Σλούκα στο Instagram:

«Ήδη μετράω αντίστροφα για επιστροφή.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς μου που ανέλαβαν την επέμβαση, κ. Τριανταφυλλόπουλο Ιωαννη (υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) και κ. Χίσσα Διονύση (υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

Όπως και σε όλο το προσωπικό του ΥΓΕΙΑ.

Τα μηνύματα ενδιαφέροντος και στήριξης άπειρα ,οπότε θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους εσάς.

Δύσκολο πολύ να απέχω απ’ το πιο σημαντικό κομμάτι της χρονιάς. Όμως έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Θα γυρίσω σύντομα.

Θετική σκέψη, αισιοδοξία και πίστη στην ομάδα και σε όλη την αποστολή για μία σκληρή μάχη!

ΚΟΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑ όπως πάντα».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Sloukas (@kos_slou)

Eurostat: Πάνω από 5 εκατομμύρια επεμβάσεις καταρράκτη στην Ευρώπη το 2023

Σαράντα νέες μονάδες ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα με δωρεάν υπηρεσίες

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στην ΥΠΑ: Ποιοι πρέπει να υποβάλουν από αύριο δικαιολογητικά

Έκτακτο επίδομα παιδιού από 150 ευρώ: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

NASA: Απενεργοποίησε ακόμη ένα σύστημα του Voyager 1 για να παρατείνει την αποστολή του στο Διάστημα

Ο πρώτος ουρανοξύστης 1 χιλιομέτρου στον κόσμο είναι γεγονός
περισσότερα
12:11 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Champions League: Παρί και Μπάγερν ετοιμάζονται για μία μοναδική παράσταση

Για να φτάσει σε έναν δεύτερο συνεχόμενο τελικό, η Παρί Σεν Ζερμέν πρέπει να ξεπεράσει την Μπά...
02:31 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Serie A: Λάτσιο – Ουντινέζε 3-3 στη ματσάρα της Ρώμης – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Το καλύτερο από κάθε άποψη ματς της 34ης αγωνιστικής της Serie A ήταν αυτό με το οποίο έπεσε η...
01:40 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Μπαίνει χειρουργείο για το γόνατο σήμερα ο Κώστας Σλούκας με στόχο να προλάβει το Final 4

Άμεσα χειρουργείται σήμερα ο Κώστας Σλούκας μετά το πρόβλημα στο γόνατο που αντιμετώπισε, με σ...
00:23 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Premier League: Δεύτερη σερί νίκη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που εξασφάλισε την παρουσία της στο Champions League

Τη 17η νίκη της στη φετινή Premier League πανηγύρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επικρατώντας στ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς