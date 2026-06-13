Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ

Αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ, καθώς αυτά αποτελούσαν απειλή για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή. Το περιστατικό έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τον Πρόεδρο Τραμπ να προειδοποιεί το Ιράν.

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Διεθνή Νέα

Πλοία στο στενό του Ορμούζ κοντά στην παραλία του Μπαντάρ Αμπάς, Ιράν, 8 Ιουνίου 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA μέσω REUTERS
Πλοία στο στενό του Ορμούζ κοντά στην παραλία του Μπαντάρ Αμπάς, Ιράν, 8 Ιουνίου 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA μέσω REUTERS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Reuters.
  • Τα ιρανικά drones αντιπροσώπευαν απειλή για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις με drones, υπογραμμίζοντας πως οι Ιρανοί «καλύτερα να συμμαζευτούν, και γρήγορα!».

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Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων Reuters που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

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Ο αξιωματούχος που μίλησε χθες Παρασκευή 12/6 στο Reuters, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, είπε πως τα ιρανικά drones αντιπροσώπευαν απειλή για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας πως οι Ιρανοί «καλύτερα να συμμαζευτούν, και γρήγορα!».

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