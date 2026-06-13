Η Βόρεια Κορέα καταδικάζει την αμερικάνικη έγκριση πώλησης πυραύλων στη Νότια Κορέα

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Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας καταδίκασε την απόφαση των ΗΠΑ να εγκρίνουν την πώληση προηγμένων πυραύλων αέρος-αέρος και συναφούς στρατιωτικού εξοπλισμού στη Νότια Κορέα, προειδοποιώντας ότι η κίνηση αυτή ενδέχεται να εντείνει περαιτέρω την αστάθεια στην κορεατική χερσόνησο.

Ο γενικός διευθυντής διεθνών σχέσεων του βορειοκορεατικού υπουργείου δήλωσε πως η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ουάσινγκτον και Σεούλ «ενισχύεται συστηματικά» παρά τη «διεθνή ανησυχία» σχετικά με τις αυξανόμενες εντάσεις στην κορεατική χερσόνησο και στην ευρύτερη περιοχή.

Ο αξιωματούχος υπογράμμισε πως το πράσινο φως που άναψε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην πώληση προηγμένων πυραύλων αέρος-αέρος και συναφούς εξοπλισμού στη Νότια Κορέα, αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα.

«Οι εξαγωγές αμερικανικών όπλων είναι πολεμικές εξαγωγές», δήλωσε ο αξιωματούχος, συμπληρώνοντας πως η Βόρεια Κορέα θα εξακολουθήσει να ενισχύει τις δυνάμεις αποτροπής προκειμένου να διατηρήσει την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων.

Η Βόρεια Κορέα επικρίνει συχνά τη στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ και Νότιας Κορέας ως προετοιμασία για πόλεμο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters