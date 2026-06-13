Η Βόρεια Κορέα καταδικάζει την αμερικάνικη έγκριση πώλησης πυραύλων στη Νότια Κορέα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας καταδίκασε την έγκριση των ΗΠΑ για πώληση προηγμένων πυραύλων αέρος-αέρος στη Νότια Κορέα, προειδοποιώντας για περαιτέρω αστάθεια στην κορεατική χερσόνησο. Η Πιονγκγιάνγκ χαρακτήρισε τις αμερικανικές εξαγωγές όπλων ως «πολεμικές εξαγωγές» και δήλωσε ότι θα ενισχύσει τις δυνάμεις αποτροπής της.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

us air force
(Reagan Hardy/U.S. Air Force)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας καταδίκασε την απόφαση των ΗΠΑ να εγκρίνουν την πώληση προηγμένων πυραύλων αέρος-αέρος και συναφούς στρατιωτικού εξοπλισμού στη Νότια Κορέα.
  • Η Πιονγκγιάνγκ προειδοποίησε ότι η κίνηση αυτή ενδέχεται να εντείνει περαιτέρω την αστάθεια στην κορεατική χερσόνησο, καθώς η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ουάσινγκτον και Σεούλ «ενισχύεται συστηματικά».
  • Ο βορειοκορεατικός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις εξαγωγές αμερικανικών όπλων «πολεμικές εξαγωγές» και τόνισε ότι η Βόρεια Κορέα θα ενισχύσει τις δυνάμεις αποτροπής της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας καταδίκασε την απόφαση των ΗΠΑ να εγκρίνουν την πώληση προηγμένων πυραύλων αέρος-αέρος και συναφούς στρατιωτικού εξοπλισμού στη Νότια Κορέα, προειδοποιώντας ότι η κίνηση αυτή ενδέχεται να εντείνει περαιτέρω την αστάθεια στην κορεατική χερσόνησο.

Ο γενικός διευθυντής διεθνών σχέσεων του βορειοκορεατικού υπουργείου δήλωσε πως η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ουάσινγκτον και Σεούλ «ενισχύεται συστηματικά» παρά τη «διεθνή ανησυχία» σχετικά με τις αυξανόμενες εντάσεις στην κορεατική χερσόνησο και στην ευρύτερη περιοχή.

Ο αξιωματούχος υπογράμμισε πως το πράσινο φως που άναψε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην πώληση προηγμένων πυραύλων αέρος-αέρος και συναφούς εξοπλισμού στη Νότια Κορέα, αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα.

«Οι εξαγωγές αμερικανικών όπλων είναι πολεμικές εξαγωγές», δήλωσε ο αξιωματούχος, συμπληρώνοντας πως η Βόρεια Κορέα θα εξακολουθήσει να ενισχύει τις δυνάμεις αποτροπής προκειμένου να διατηρήσει την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων.

Η Βόρεια Κορέα επικρίνει συχνά τη στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ και Νότιας Κορέας ως προετοιμασία για πόλεμο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ