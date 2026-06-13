Η Άρσεναλ εξετάζει τη μετεγγραφή του Χρήστου Τζόλη για 40 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρει η Athletic

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας και φιναλίστ του Champions League, Άρσεναλ, φέρεται να σκέφτεται σοβαρά να προσθέσει στα ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν τον Έλληνα διεθνή Χρήστο Τζόλη, σύμφωνα με το έγκυρο ισπανικό μέσο «The Athletic».

«Η Άρσεναλ εξετάζει την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη από την Κλαμπ Μπριζ. Ο 24χρονος αριστερός εξτρέμ αναμένεται να αποκτηθεί για ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφή του Έλληνα διεθνή δεν επηρεάζει το ενδιαφέρον της Άρσεναλ για τον Μόργκαν Ρότζερς ή άλλες επιλογές για ενίσχυση της επίθεσης», γράφει το δημοσίευμα του μέσου.

Arsenal are exploring a deal to sign winger Christos Tzolis from Club Brugge. A move for Tzolis would not impact Arsenal’s interest in recruiting Aston Villa’s Morgan Rogers or an alternative target, as work continues to strengthen their attack. Full story from @David_Ornstein… pic.twitter.com/w2b0KfEOZc — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 12, 2026

Το συμβόλαιο του Τζόλη με την Κλαμπ Μπριζ διαρκεί μέχρι τον Ιούνιο του 2029, αφού υπέγραψε νέα συμβόλαια τον Ιούλιο του 2025, λίγο πριν η Κρίσταλ Πάλας κάνει προσφορά για την υπογραφή του.

Το σίγουρο είναι ότι ο Έλληνας επιθετικός δεν θα είναι καθόλου αρνητικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς όταν ρωτήθηκε από το βελγικό μέσο Nieuwsblad τον περασμένο μήνα τι είδους ομάδα θα μπορούσε να τον πείσει να φύγει από την Κλαμπ Μπριζ, απάντησε: «Θα πρέπει να είναι μια ομάδα του Champions League από την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ισπανία ή την Ιταλία. Ή, λοιπόν, αν η Παρί Σεν Ζερμέν χτυπήσει την πόρτα, μάλλον θα πάω κι εγώ, σωστά; (γέλια) Τότε θα πω ότι αγαπώ τη Γαλλία. Αλλά μόνο η Παρί Σεν Ζερμέν είναι καλύτερη επιλογή στη Γαλλία από την Κλαμπ Μπριζ. Μπορεί να υπάρχουν μερικές περισσότερες πιθανότητες στην Πρέμιερ Λιγκ».

Ο 32 φορές διεθνής Έλληνας έχει σκοράρει 43 γκολ για την Κλαμπ Μπριζ σε δύο σεζόν, έχοντας βρει δίχτυα 23 φορές για τη Φορτούνα Ντίσελντορφ στη 2η Μπουντεσλίγκα τη σεζόν 2023-24.

Πηγή: The Athletic