Μουντιάλ 2026: Eμειναν στο 1-1 Καναδάς και Βοσνία – BINTEO

Ισόπαλο με 1-1 έληξε το παιχνίδι στο Τορόντο ανάμεσα στον Καναδά και τη Βοσνία στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο Λούκιτς με κεφαλιά στο 21′ άνοιξε το σκορ για τη βαλκανική ομάδα που έφτασε κοντά στο να κάνει το πρώτο μεγάλο «μπαμ» στη διοργάνωση, αλλά ο Λάριν μόλις ένα λεπτό αφού είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο «αποκατάστησε την τάξη».

Μοιρασιά στην πρώτη χρονικά αναμέτρηση της δεύτερης ημέρας στο Μουντιάλ με τον διοργανωτή Καναδά και την Βοσνία & Ερζεγοβίνη να αναδεικνύονται ισόπαλοι με 1-1. Το σύνολο του Σεργκέι Μπάρμπαρεζ ήταν αυτό που χαμογέλασε πρώτο με τον Γιόβο Λούκιτς, που αντικατέστησε τον Τζέκο στην αρχική ενδεκάδα να βάζει σε θέση οδηγού την Βοσνία παγώνοντας έτσι το “BMO Field”, αλλά η χρυσή όπως αποδείχθηκε αλλαγή του Κάιλ Λάριν που πέρασε στο ματς στο 77′ και σκόραρε στο 78′ χάρισε τον βαθμό στους διοργανωτές. Η επόμενη αγωνιστική βρίσκει τον Καναδά αντιμέτωπο με το Κατάρ, ενώ η Βοσνία θα αντιμετωπίσει την Ελβετία.

Η πρώτη αξιοσημείωτη στιγμή στο ματς καταγράφηκε στο 3′ και άνηκε στην Βοσνία, όταν μετά από φάουλ η μπάλα προσγειώθηκε στον Μέμιτς αλλά το τελείωμα του από πλεονεκτική θέση πέρασε ψηλά άουτ.

Ο Καναδάς απάντησε στην ευκαιρία της Βοσνίας με τον Ντέιβιντ να παίρνει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι μετά από λάθος απομάκρυνση αλλά το πλασέ του μπλόκαρε με ευκολία ο Βάσιλ. Η Βοσνία όμως ήταν αυτή που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με την συμπλήρωση 21 λεπτών στον αγώνα παγώνοντας τις κερκίδες του γηπέδου στο Τορόντο. Ο Μπάσιτς εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά ο Κολάσινατς πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Λούκιτς από κοντά νίκησε τον Κρεπό κάνοντας το 1-0 για την Βοσνία.

Το τέρμα αυτό έδειξε αποσυντονίζει τους ποδοσφαιριστές του Καναδά που παρά το γεγονός πως είχαν την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν κάποια αξιοσημείωτη απειλή στα καρέ του Βάσιλ, με την Βοσνία να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 1-0.

Στο δεύτερο μέρος ο Καναδάς πήρε περισσότερα μέτρα και έχασε τεράστια ευκαιρία να φέρει το ματς σε ισορροπία, όταν μετά από πανέμορφη ομαδική συνεργασία ο Εουστάκιο τροφοδότησε τον Λαρέια αλλά ο Βάσιλ σε συνδυασμό με τον Κολάσινατς και με το οριζόντιο δοκάρι απέτρεψαν το 1-1 του Καναδά.

Στο 53′ ήταν η σειρά της Βοσνίας να απειλήσει όταν μετά από ασυνεννοησία στην άμυνα των γηπεδούχων ο Ντεμίροβιτς βγήκε αντιμέτωπος με τον Κρεπό αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Καναδάς είχε βγει μαζικά μπροστά όμως δεν μπορούσε να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα της Βοσνίας. Στο 67′ απείλησε εκ νέου τα καρέ του Βάσιλ, όταν ο Ολουγουασέγι πήρε την κεφαλιά αλλά ο Κάτιτς λίγο πριν η μπάλα περάσει την γραμμή απομάκρυνε σωτήρια για την ομάδα του. Η λύση όμως βρέθηκε για τους Καναδούς και ήρθε από τον πάγκο, αφού ο Λάριν που πέρασε ως αλλαγή στην θέση του Ολουγουασέγι στο 77′ στην πρώτη του επαφή στο ματς σκόραρε.

Ο Λαρέια τρύπησε την άμυνα της Βοσνία με μια πάσα στον Λάριν και αυτός αφού κατέβασε την μπάλα και γύρισε το σώμα του έκανε το σουτ με την μπάλα να βρίσκει και στον Κάτιτς και να καταλήγει στα δίχτυα του Βάσιλ για το 1-1.

Στα εναπομείναντα λεπτά της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι, αφού ο Μουχαρέμοβιτς έκοψε με προβολή την προσπάθεια του Λάριν στην τελευταία φάση του αγώνα, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με 1-1.

Δείτε τα highlights:

Διαιτητής: Φακούντο Τέγιο (Αργεντινή)

Κίτρινες: Ντε Φουζερόλ, Τζόνστον – Λούκιτς, Ντεμίροβιτς, Κάτιτς

ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζέσι Μαρς): Κρεπό, Τζόνστον, Κορνέλιους, Ντε Φουζερόλ, Λαριέα, Μίλαρ (61΄ Σάφελμπεργκ), Κονέ, Εουστάκιο (90+1΄ Οσόριο), Μπιουκάναν (62΄ Αχμέντ), Τζόναθαν Ντέιβιντ (61΄ Πρόμις Ντέιβιντ), Ολουγουασέγι (76΄ Λάριν).

ΒΟΣΝΙΑ/ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλι, Ντέντιτς, Κάτιτς, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς (84΄ Μπούρνιτς), Μέμιτς (74΄ Αλαϊμπέγκοβιτς), Μπάσιτς (61΄ Τζίγκοβιτς), Ταχίροβιτς, Μπαϊρακτάρεβιτς (74΄ Σούνιτς), Λούκιτς (61΄ Μπάζνταρ), Ντεμίροβιτς.