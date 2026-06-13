ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα «χρυσά» κορίτσια του πόλο: «Άλλο ένα ευρωπαϊκό για τον Θρύλο»

Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού κατέκτησε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο, νικώντας τη Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι στον τελικό του LEN Champions League. Αυτή η σπουδαία επιτυχία ένωσε την «ερυθρόλευκη» οικογένεια, με την ΠΑΕ και την ΚΑΕ Ολυμπιακός να συγχαίρουν τις νέες «βασίλισσες» της Ευρώπης για την κατάκτηση του 4ου Champions League στην ιστορία τους.

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Αθλητισμός

polo
(Intime)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού κατέκτησε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο, επικρατώντας της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι στον τελικό του LEN Champions League.
  • Η τεράστια επιτυχία ένωσε την «ερυθρόλευκη» οικογένεια, με τις ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακό να υποκλίνονται με αναρτήσεις τους στις νέες «βασίλισσες» της Ευρώπης. Η ΚΑΕ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Άλλο ένα ευρωπαϊκό για τον ΘΡΥΛΟ!».
  • Σημειώνεται ότι αυτός ήταν ο 347ος τίτλος για τον Ολυμπιακό σε όλα τα ομαδικά αθλήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Έναν ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο πανηγυρίζει ο Πειραιάς, μετά τη σπουδαία νίκη της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού επί της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι για τον τελικό του LEN Champions League.

Πόλο Γυναικών: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός, νίκησε στα πέναλτι (17-14) την Φερεντσβάρος- ΒΙΝΤΕΟ

Η τεράστια επιτυχία της γυναικείας ομάδας πόλο ένωσε ολόκληρη την «ερυθρόλευκη» οικογένεια, με τις ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ να υποκλίνονται με αναρτήσεις τους στις νέες «βασίλισσες» της Ευρώπης

Πιο συγκεκριμένα, η “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ έγραψε σε σχετική ανάρτηση τα εξής: “Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας στην κορυφή της Ευρώπης! Θερμά συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση του Champions League!”.

Αντίστοιχα η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε σε δική της ανάρτηση: “Άλλο ένα ευρωπαϊκό για τον ΘΡΥΛΟ! Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 4ου Champions League στην ιστορία της!”.

Σημειώνεται ότι αυτός ήταν ο 347ος τίτλος για τον Ολυμπιακό σε όλα τα ομαδικά αθλήματα.

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