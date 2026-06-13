ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα «χρυσά» κορίτσια του πόλο: «Άλλο ένα ευρωπαϊκό για τον Θρύλο»

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Έναν ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο πανηγυρίζει ο Πειραιάς, μετά τη σπουδαία νίκη της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού επί της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι για τον τελικό του LEN Champions League.

Η τεράστια επιτυχία της γυναικείας ομάδας πόλο ένωσε ολόκληρη την «ερυθρόλευκη» οικογένεια, με τις ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ να υποκλίνονται με αναρτήσεις τους στις νέες «βασίλισσες» της Ευρώπης

Πιο συγκεκριμένα, η “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ έγραψε σε σχετική ανάρτηση τα εξής: “Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας στην κορυφή της Ευρώπης! Θερμά συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση του Champions League!”.

🔴⚪🏆 Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας στην κορυφή της Ευρώπης! Θερμά συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση του Champions League! / Big congratulations to the Olympiacos Women’s Water Polo team for winning the @WaterpoloCL! pic.twitter.com/cGOUO2XkKf — Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 12, 2026

Αντίστοιχα η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε σε δική της ανάρτηση: “Άλλο ένα ευρωπαϊκό για τον ΘΡΥΛΟ! Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 4ου Champions League στην ιστορία της!”.

🏆 Άλλο ένα ευρωπαϊκό για τον ΘΡΥΛΟ! 👏 Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 4ου Champions League στην ιστορία της! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/nyobDxrHfw — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 12, 2026

Σημειώνεται ότι αυτός ήταν ο 347ος τίτλος για τον Ολυμπιακό σε όλα τα ομαδικά αθλήματα.