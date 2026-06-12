Μουντιάλ 2026: Ρίχνονται στη μάχη Καναδάς και ΗΠΑ – Το πρόγραμμα της 2ης ημέρας

Η δράση στο Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης, στη μάχη του τουρνουά ρίχνονται ο Καναδάς και οι ΗΠΑ, που μαζί με το Μεξικό συνδιοργανώνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τους προβολείς συγκεντρώνει αρχικά το Τορόντο, με τον Καναδά να αντιμετωπίζει τη Βοσνία (22:00, ΕΡΤ2) στην τρίτη χρονικά αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λίγες ώρες αργότερα (04:00, ΕΡΤ1) οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με την Παραγουάη.

Ο Καναδάς έχει στόχο να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της ιστορίας του στη διοργάνωση, τη στιγμή που μέχρι τώρα δεν έχει συγκεντρώσει ούτε βαθμό σε έξι αγώνες (0-0-6, με τέρματα 2-12). Η Βοσνία, του αειθαλούς Έντιν Τζέκο, λαμβάνει μέρος για δεύτερη φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, με μοναδική προηγούμενη εμπειρία εκείνη το 2014, όταν αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων, καταφέρνοντας όμως να γευτεί τη νίκη (3-1 το Ιράν).

ΗΠΑ και Παραγουάη τίθενται αντιμέτωπες σε Μουντιάλ μετά από 96 χρόνια και το 1930 (3-0 για τις ΗΠΑ). Οι Ηνωμένες Πολιτείες καθοδηγούνται από τον έμπειρο τεχνικό, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ενώ σημείο αναφοράς στον αγωνιστικό χώρο αποτελεί ο μεσοεπιθετικός της Μίλαν, Κρίστιαν Πούλισικ. Υψηλές προσδοκίες από πλευράς Παραγουάης, η οποία από τη στιγμή που τα ηνία ανέλαβε ο Αργεντινός Γκουστάβο Αλφάρο έχει ηττηθεί μόλις μία φορά σε δώδεκα επίσημα παιχνίδια (6-5-1).

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