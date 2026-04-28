Γεωργιάδης: «Ανάξιος ο Ανδρουλάκης» – Τσουκαλάς: «Αποκάλυψε ποιον φοβάται»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Την αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, προκάλεσαν τα όσα είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στα Παραπολιτικά FM,  χαρακτήρισε ανάξιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ανάξιος για το αξίωμα που κατέχει, γιατί δεν ξέρει ούτε τα βασικά. Είπε ότι θα προσφύγει με κάθε ένδικο μέσο, υπάρχει ένδικο μέσο στο ελληνικό δικαιικό σύστημα κατά πράξης αρχειοθετήσεως του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου; Όχι, είπε κάτι που δεν γίνεται. Είπε επίσης ότι θα προσφύγει στο ευρωπαϊκό δικαστήριο… Δεν μπορεί να γίνει τίποτα από το ευρωπαϊκό δικαστήριο στην πράξη αρχειοθέτησης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μπορεί, αν κρίνει το ευρωπαϊκό δικαστήριο ότι δεν υπήρχε δίκαιη εξέταση του θέματος των υποκλοπών, να μπει πρόστιμο στο ελληνικό κράτος. Όσα είπε χθες ο κ. Ανδρουλάκης δεν στέκουν».

Τσουκαλάς: «Αποκάλυψε ποιον φοβάται»

«Ο κ. Γεωργιάδης σήμερα αποκάλυψε ποιος εύχεται να είναι δεύτερο κόμμα, μια ημέρα μετά τη δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για το ποιος είναι ο “χορηγός” της Νέας Δημοκρατίας» αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε και την αγωνία του, ποιον φοβάται δηλαδή. Έτσι εξηγείται η εμμονή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εύλογη η ανησυχία του, γιατί δεύτερο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία μετά τη νίκη του ΠΑΣΟΚ» προσθέτει.

«Όσο και να ψάχνει σωσίβια την ώρα που καταρρέει ο κ. Μητσοτάκης, ο ελληνικός λαός έχει αποφασίσει να γυρίσει σελίδα» καταλήγει ο εκπροσώπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

