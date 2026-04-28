Ζελένσκι: «Παράνομη η αγορά κλεμμένου ουκρανικού σιταριού από το Ισραήλ» – Προαναγγέλλει κυρώσεις

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Σε μια νέα εστία έντασης στις σχέσεις ΟυκρανίαςΙσραήλ εξελίσσεται η υπόθεση της εισαγωγής σιτηρών από τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τρίτη ότι η αγορά σιτηρών από το Ισραήλ, τα οποία προέρχονται από ουκρανικά εδάφη υπό ρωσική κατοχή, παραβιάζει τους ίδιους τους νόμους της χώρας και «δεν μπορεί να αποτελεί νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα».

Το χρονικό της λαθρεμπορίας

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έρχονται τη στιγμή που το πλοίο «Panormitis», υπό σημαία Παναμά, το οποίο φέρεται να μεταφέρει κλεμμένα από τη Ρωσία σιτηρά, αναμένεται να καταπλεύσει στο λιμάνι της Χάιφα.

Σύμφωνα με υπηρεσίες παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, το πλοίο παραμένει σε στάση αναμονής κοντά στις ισραηλινές ακτές, αναφέρει η Kyiv Post.

Ήδη τέσσερα ανάλογα φορτία έχουν εκφορτωθεί στο Ισραήλ εντός του έτους, μετέδωσε χθες το Reuters.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από έρευνα της εφημερίδας Haaretz, η οποία αποκάλυψε πώς το σιτάρι που αφαιρείται συστηματικά από τις κατεχόμενες περιοχές διοχετεύεται λαθραία στο Ισραήλ.

«Η Ρωσία κατάσχει συστηματικά σιτηρά στα προσωρινά κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη και οργανώνει την εξαγωγή τους μέσω ατόμων που συνδέονται με τους κατακτητές», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος πρόσθεσε πως η χώρα του αναμένει από τις ισραηλινές αρχές να απέχουν από ενέργειες που υπονομεύουν τις διμερείς σχέσεις.

Πακέτο κυρώσεων

Το Κίεβο ωστόσο δεν περιορίζεται σε ρητορικές καταδίκες, αλλά ετοιμάζει άμεσα αντίμετρα, καθώς ο Ζελένσκι προανήγγειλε κυρώσεις κατά όσων εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα της κλοπής.

«Η Ουκρανία προετοιμάζει ένα σχετικό πακέτο κυρώσεων που θα καλύπτει τόσο εκείνους που μεταφέρουν απευθείας αυτά τα σιτηρά, όσο και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιχειρούν να αποκομίσουν κέρδη από αυτό το εγκληματικό σχήμα», είπε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουκρανία, Μάικλ Μπρόντσκι, εκλήθη στο ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών και αναμένεται να παρουσιαστεί για συνομιλίες στο Κίεβο εντός της ημέρας.

ΥΠΕΞ Ουκρανίας: «Προειδοποιούμε το Ισραήλ να μην αποδεχθεί το κλεμμένο σιτάρι»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, αφού ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο πρέσβης του Ισραήλ κλήθηκε στο ΥΠΕΞ λόγω της «αδράνειας» που επιδεικνύει η Ιερουσαλήμ, έγραψε στο Χ:

«Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε την έλλειψη κατάλληλης ανταπόκρισης από την πλευρά του Ισραήλ στο νόμιμο αίτημα της Ουκρανίας σχετικά με το προηγούμενο πλοίο που παρέδωσε κλεμμένα αγαθά στη Χάιφα. Τώρα που ένα ακόμα τέτοιο πλοίο έφτασε στη Χάιφα, προειδοποιούμε για άλλη μια φορά το Ισραήλ να μην αποδεχθεί το κλεμμένο σιτάρι και να μην βλάψει τις σχέσεις μας».

Ισραήλ: «Η διπλωματία δεν ασκείται» στα social media

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκιντεόν Σάαρ, απάντησε σε έντονο ύφος στις καταγγελίες του Κιέβου, κατηγορώντας την Ουκρανία ότι δεν έχει προσκομίσει αποδείξεις και ότι επιλέγει να ασκεί διπλωματία μέσω του Τύπου.

«Δεν υποβάλατε καν αίτημα για δικαστική συνδρομή προτού στραφείτε στα Μέσα Ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα», δήλωσε ο Σάαρ απευθυνόμενος στον Σιμπίχα.

«Οι διπλωματικές σχέσεις δεν διεξάγονται στο Twitter ή στα Μέσα Ενημέρωσης», πρόσθεσε.

Συντονισμός με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η υπόθεση έχει προκαλέσει και την αντίδραση των Βρυξελλών. Τη Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε Ισραηλινούς ιδιώτες και οντότητες που βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις, ζητώντας παράλληλα εξηγήσεις από το Ισραήλ για τις εισαγωγές κλεμμένου σίτου.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία θα συντονιστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους της ώστε οι «σχετικοί ιδιώτες» να συμπεριληφθούν στις λίστες των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

«Η αγορά κλεμμένων αγαθών σε όλες τις φυσιολογικές χώρες είναι μια πράξη που συνεπάγεται νομική ευθύνη. Οι ισραηλινές αρχές δεν γινόταν να μην γνωρίζουν ποια πλοία και με τι φορτίο κατέφθαναν στα λιμάνια της χώρας», δήλωσε.

Προηγούμενα περιστατικά στη Χάιφα

Σημειώνεται ότι προ δεκαπενθημέρου, το ρωσικό φορτηγό πλοίο «Abinsk» είχε ελλιμενιστεί στη Χάιφα, ξεφορτώνοντας κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το ουκρανικό ΥΠΕΞ τόνισε ότι στο πλοίο επετράπη η εκφόρτωση του φορτίου του, παρά το γεγονός ότι Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως τις ισραηλινές αρχές για το περιεχόμενό του.

