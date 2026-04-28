Χάρης Δούκας: «Δικαίωση για τους Αθηναίους η απόφαση Μητσοτάκη για πιλοτική παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία»

«Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών δεν μπορούν να αγνοούνται» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα έργα ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας.

«Η απόφαση του Πρωθυπουργού για πιλοτική παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία είναι μια ξεκάθαρη δικαίωση για τους Αθηναίους και για τη θέση που υπερασπιστήκαμε με επιμονή και συνέπεια» τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων.

«Είναι όμως και κάτι ακόμα: μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των επιλογών της προηγούμενης δημοτικής αρχής, που ήθελε τη Βασιλίσσης Όλγας ιδιωτικό δρόμο. Συνεχίζουμε αφοσιωμένοι στην πόλη και στη δέσμευσή μας να παραδώσουμε μια καλύτερη Αθήνα στους πολίτες» καταλήγει ο Χάρης Δούκας.

Επίσκεψη Μητσοτάκη στα έργα ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας: «Ένα όραμα δεκαετιών σήμερα έχει γίνει πραγματικότητα»

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

