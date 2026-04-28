Ελπίδα Μαζαράκη: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός – Την Πέμπτη η κηδεία της

Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στο Instagram. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη στις 12μμ από το νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας.

«Η αγαπημένη μας και αξιοπρεπέστατη συνάδελφός μας ηθοποιός η Ελπίδα Μαζαράκη έφυγε από την ζωή… Από το ’72 ως το 2004 συμμετείχε σε ταινίες, σειρές. εκπομπές με πολύ ωραίους χαρακτηριστικούς ρόλους μεγάλης γκάμας…» πρόσθεσε.

«Ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας, παρούσα παντού.. Πριν έναν μήνα με φώναξε στο ωραίο σπίτι της στην Γλυφάδα και μας δώρισε για το βεστιάριο του ΤΑΣΕΗ την ακριβή γκαρνταρόμπα του συζύγου της που έφυγε πρόσφατα κι αυτός και δικά της… Σε ευχαριστούμε αγαπημένη μας ΕΛΠΙΔΑ».