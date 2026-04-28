Άγιος Δημήτριος: Στη φυλακή ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου – «Δεν είχα την πρόθεση να τον σκοτώσω»

Στη φυλακή οδηγείται ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 20χρονος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στο Ναυτοδικείο Πειραιά, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Σε βάρος του 20χρονου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Τι υποστήριξε ο 20χρονος στην απολογία του

Ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας κατέθεσε ένα απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΡΕΝ, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε την πρόθεση να σκοτώσει τον 27χρονο, αλλά ήθελε να μιλήσει μαζί του γιατί ενοχλούσε τη σύντροφό του. Γι’ αυτό και το ραντεβού που είχαν κλείσει, όπως ανέφερε, έγινε σε ανοιχτό χώρο με κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη των τριών φίλων του δράστη, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναβλήθηκε για τις 20 Μαΐου.

Το χρονικό της δολοφονίας και η σύλληψη του 20χρονου

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 20χρονος είναι ο σύντροφος μίας κοπέλας, με την οποία το θύμα διατηρούσε σχέση στο παρελθόν, και διεκόπη πριν από μερικούς μήνες.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ο 27χρονος δεν είχε διακόψει εντελώς την επικοινωνία με την συγκεκριμένη κοπέλα και της ζητούσε να του πει τους λόγους του χωρισμού τους. Ο 20χρονος που δεν γνώριζε προσωπικά το θύμα, επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε να βρεθούν προκειμένου να απαιτήσει να σταματήσει ο 27χρονος να επικοινωνεί με τη σύντροφό του.

Το βράδυ της Τετάρτης έδωσαν ραντεβού στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο για να λύσουν τις διαφορές τους. Ο 20χρονος, που είναι φαντάρος, μετέβη στο σημείο με έναν άλλον 20χρονο φίλο του.

Πολύ γρήγορα τα πράγματα ξέφυγαν και ξεκίνησε διαπληκτισμός, με τον 20χρονο δράστη να βγάζει μαχαίρι και να το καρφώνει στην καρδιά του 27χρονου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 20χρονος δράστης και ο φίλος του έφυγαν από το πάρκο με όχημα, πήγαν και πήραν τις κοπέλες τους και κάθισαν όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του δράστη μέσω του νεαρού που τον συνόδευε το βράδυ της Τετάρτη στο πάρκο.

Ο 20χρονος φίλος, ο οποίος δεν φέρεται να έχει άμεση εμπλοκή με το έγκλημα, ταράχτηκε από την κατάληξη της συνάντησης αυτής και μέσω τρίτου ήρθε σε επαφή με το Ανθρωποκτονιών και αποκάλυψε τα όσα έγιναν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είπε στις αρχές ότι δεν πρόλαβε να σταματήσει τον δράστη.

Ο δράστης ενημερώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. να προσέλθει για να του κάνουν κάποιες ερωτήσεις και τελικά παραδόθηκε συνοδεία δικηγόρου στο Ανθρωποκτονιών, όπου ομολόγησε ότι εκείνος μαχαίρωσε τον 27χρονο.