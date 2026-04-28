Ζωή Κωνσταντοπούλου – Νίκος Κωνσταντόπουλος: Ενοχλήθηκαν από τον θόρυβο της μηχανής κλούβας της ΕΛ.ΑΣ. – «Τι πράγματα είναι αυτά;»

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με τους συνήγορους συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκο Κωνσταντόπουλο, να κάνουν δηλώσεις έξω από την αίθουσα, λίγο πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.

Ωστόσο η Ζωή Κωνσταντοπούλου διέκοψε τις δηλώσεις της, καθώς ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκανε η μηχανή μίας κλούβας της Ελληνικής Αστυνομίας, που ήταν σταθμευμένη έξω από το δικαστήριο.

«Δεν θα κλείσουν την κλούβα, όταν κάνουμε δηλώσεις. Είναι επίτηδες αυτό», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Τι πράγματα είναι αυτά;», είπε στη συνέχεια ο ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, με τους αστυνομικούς να απαντούν ότι η μηχανή της κλούβας ήταν αναμμένη προκειμένου να φορτίζει η μπαταρία του οχήματος.

«Ας φορτίσει κάποια άλλη στιγμή κύριε, όχι τώρα. Γιατί το κάνετε τώρα που κάνουμε δηλώσεις. Παρακαλώ να σταματήσει η μηχανή», είπε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.

Μάλιστα στη συνέχεια, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος μίλησε στον υπεύθυνο υπηρεσίας των αστυνομικών, λέγοντάς του «άλλη φορά να μην ξαναγίνει», με τον αστυνομικό να απαντά «θα προσπαθήσουμε».