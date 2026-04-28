Ζωή Κωνσταντοπούλου – Νίκος Κωνσταντόπουλος: Ενοχλήθηκαν από τον θόρυβο της μηχανής κλούβας της ΕΛ.ΑΣ. – «Τι πράγματα είναι αυτά;»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Ζωή Κωνσταντοπούλου, Νίκος Κωνσταντόπουλος

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με τους συνήγορους συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκο Κωνσταντόπουλο, να κάνουν δηλώσεις έξω από την αίθουσα, λίγο πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.

Ωστόσο η Ζωή Κωνσταντοπούλου διέκοψε τις δηλώσεις της, καθώς ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκανε η μηχανή μίας κλούβας της Ελληνικής Αστυνομίας, που ήταν σταθμευμένη έξω από το δικαστήριο.

«Δεν θα κλείσουν την κλούβα, όταν κάνουμε δηλώσεις. Είναι επίτηδες αυτό», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Τι πράγματα είναι αυτά;», είπε στη συνέχεια ο ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, με τους αστυνομικούς να απαντούν ότι η μηχανή της κλούβας ήταν αναμμένη προκειμένου να φορτίζει η μπαταρία του οχήματος.

«Ας φορτίσει κάποια άλλη στιγμή κύριε, όχι τώρα. Γιατί το κάνετε τώρα που κάνουμε δηλώσεις. Παρακαλώ να σταματήσει η μηχανή», είπε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.

Μάλιστα στη συνέχεια, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος μίλησε στον υπεύθυνο υπηρεσίας των αστυνομικών, λέγοντάς του «άλλη φορά να μην ξαναγίνει»,  με τον αστυνομικό να απαντά «θα προσπαθήσουμε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eurostat: Πάνω από 5 εκατομμύρια επεμβάσεις καταρράκτη στην Ευρώπη το 2023

Σαράντα νέες μονάδες ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα με δωρεάν υπηρεσίες

Στουρνάρας: Θετικές οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας-Τι λέει για την κρίση

Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ 2026-2027: Έως αύριο οι αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο πρώτος ουρανοξύστης 1 χιλιομέτρου στον κόσμο είναι γεγονός

Google: Παρουσιάζει νέο «μαγικό κουμπί» για τους χρήστες και εξαφανίζει ένα πρόβλημα που υπήρχε εδώ και χρόνια
περισσότερα
14:16 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Σκιάθο

14:00 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Παιδί 5 ετών πετούσε επί μία ώρα αντικείμενα από μπαλκόνι – Ήταν μόνο του, προσήχθη η μητέρα του – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (28/4) στη Θεσσαλονίκη, με έναν 5χρονο, π...
13:33 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Ελπίδα Μαζαράκη: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός – Την Πέμπτη η κηδεία της

Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρ...
13:27 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Άγιος Δημήτριος: Στη φυλακή ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου – «Δεν είχα την πρόθεση να τον σκοτώσω»

Στη φυλακή οδηγείται ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Ο 20χρ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς