Μεξικό: Συνελήφθη ο «El Jardinero», ηγετικό στέλεχος του πανίσχυρου καρτέλ Jalisco – Η επιχείρηση «χειρουργικής ακρίβειας»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

El Jardinero
Πηγή: Χ

Σε μια επιχείρηση «χειρουργικής ακριβείας», οι ειδικές δυνάμεις του Μεξικού συνέλαβαν στην πολιτεία Ναγιαρίτ έναν από τους κορυφαίους διοικητές του πανίσχυρου Καρτέλ της Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG).

Πρόκειται για τον Audias Flores, ευρύτερα γνωστό ως «El Jardinero», ο οποίος θεωρούνταν ο επικρατέστερος διάδοχος του Nemesio Oseguera (γνωστού ως «El Mencho»), του ιδρυτή του καρτέλ που σκοτώθηκε σε επιχείρηση των αρχών τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η επιχείρηση στο El Mirador

Οι δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν μια απομονωμένη καμπίνα στην περιοχή El Mirador, 20 χιλιόμετρα βόρεια του τουριστικού θερέτρου Πουέρτο Βαγιάρτα.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού, το οποίο ηγήθηκε της επιχείρησης, ο Flores προστατευόταν από περίπου 30 ημιφορτηγά (σε κυκλικό σχηματισμό) και περισσότερους από 60 ένοπλους φρουρούς.

«Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με χειρουργική ακρίβεια χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός», δήλωσε το Πολεμικό Ναυτικό.

Η σύλληψη ήταν αποτέλεσμα 19 μηνών παρακολούθησης και στην τελική φάση συμμετείχαν περισσότεροι από 500 στρατιώτες, έξι ελικόπτερα και αρκετά αεροπλάνα.


Σημαντική ήταν και η συνδρομή των αμερικανικών αρχών, οι οποίες παρείχαν πληροφορίες και εναέρια επιτήρηση.

Η σημασία της σύλληψης

Ο «El Jardinero» ήλεγχε τεράστιες εκτάσεις κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού, διαχειριζόμενος δίκτυα εργαστηρίων ναρκωτικών, διαδρομές λαθρεμπορίου και δίκτυα διανομής εντός των ΗΠΑ.

Ο Carlos Olivo, πρώην στέλεχος της DEA (Υπηρεσία Καταπολέμησης των Ναρκωτικών των ΗΠΑ) και ειδικός στο CJNG, τόνισε: «Ο Flores ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα και η σύλληψή του θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις του CJNG από ό,τι η εξόντωση του El Mencho».


Ο Flores καταζητείται για έκδοση στις ΗΠΑ, οι οποίες πρόσφεραν αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του.

Λίγο αργότερα, οι αρχές ανακοίνωσαν και τη σύλληψη του César Alejandro «N», γνωστού ως «El Güero Conta», ο οποίος φέρεται να ήταν ο βασικός υπεύθυνος για το ξέπλυμα χρήματος του Flores.

Ωστόσο, η σύλληψή του πυροδότησε βανδαλισμούς και ανταλλαγές πυροβολισμών σε διάφορες περιοχές του Μεξικού.


Οι συλλήψεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που το Μεξικό δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει επανειλημμένα με μονομερή στρατιωτική δράση ή επιβολή δασμών αν η μεξικανική κυβέρνηση δεν περιορίσει τη διακίνηση φαιντανύλης.

Ο Αμερικανός πρέσβης στο Μεξικό, Ρόναλντ Τζόνσον, χαιρέτισε την επιτυχία της επιχείρησης κατά του «El Jardinero».

«Η σύλληψη ενός βασικού ηγέτη του βίαιου CJNG αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στον αγώνα κατά εκείνων που κερδοσκοπούν από τη φαιντανύλη και τροφοδοτούν τη βία στις κοινότητές μας», είπε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από: Guardian

 

