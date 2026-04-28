Έπσταϊν: Καταγγελίες για ομαδικούς βιασμούς ανδρών και δολοφονίες γυναικών στο «Ράντσο Zorro» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Συγκλονιστικές νέες μαρτυρίες για ομαδικούς βιασμούς ανδρών και δολοφονίες γυναικών κατά τη διάρκεια «σεξουαλικών παιχνιδιών» στο απομονωμένο ράντσο του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ της εκπομπής 60 Minutes Australia.

Η έρευνα, η οποία περιλαμβάνει συνεντεύξεις με επιζώντες και ερευνητές, αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά του τεράστιου «Ράντσου Zorro» στο Στάνλεϊ, περίπου 48 χιλιόμετρα νότια της Σάντα Φε.

Καταγγελίες για δολοφονίες και ομαδικούς βιασμούς

Η βουλευτής των Δημοκρατικών Μέλανι Στάνσμπερι αποκάλυψε ότι το FBI έλαβε μια πληροφορία από εργαζόμενο του ράντσου το 2019, σύμφωνα με την οποία δύο κορίτσια από το εξωτερικό είχαν ταφεί μέσα στην έκταση.

Η πηγή ανέφερε ότι οι δύο κοπέλες «Πέθαναν από στραγγαλισμό κατά τη διάρκεια βίαιου, φετιχιστικού σεξ», ενώ προσέθετε πως η ταφή τους έγινε κατόπιν εντολής του Έπσταϊν.

Η Στάνσμπερι, η οποία ηγείται της προσπάθειας για απόδοση δικαιοσύνης, υποστήριξε επιπλέον ότι στο ράντσο ναρκώνονταν και βιάζονταν και άνδρες.

«Ένας άνδρας ισχυρίζεται ότι συνάντησε τον Τζέφρι Έπσταϊν, μεταφέρθηκε στο ράντσο, ναρκώθηκε και περιγράφει λεπτομερώς μια σκηνή στην οποία πολλοί νέοι άνδρες βιάστηκαν στο ράντσο μπροστά του αφού τον είχαν ναρκώσει», δήλωσε η βουλευτής στο ντοκιμαντέρ, χαρακτηρίζοντας τον Έπσταϊν «κατά συρροή κακοποιητή» και «υπέρ-αρπακτικό».

«Σαν ποντίκι σε φάκα»

Η Σοντέι Ντέιβις, η οποία κακοποιήθηκε σε διάφορες ιδιοκτησίες του Έπσταϊν από το 2001 έως το 2005, περιέγραψε το Ράντσο Zorro ως το πιο τρομακτικό μέρος από όλα.

Θυμάται να κάθεται στο δωμάτιό της περιμένοντας το χτύπημα στην πόρτα και τη φράση: «Ο Τζέφρι είναι έτοιμος για το μασάζ του τώρα».

«Με τη λέξη “μασάζ”, αυτό που στην πραγματικότητα παραγγελλόταν ήταν βιασμός, πλήρης, αναγκαστικός σεξουαλικός βιασμός», δήλωσε η Ντέιβις.

Η ίδια ανέφερε ιστορίες για ιατρούς που πραγματοποιούσαν άγνωστες ιατρικές επεμβάσεις σε θύματα.

«Μου είχαν πει για κορίτσια που ξυπνούσαν σε ένα είδος σκοτεινού δωματίου με μια γυναίκα γιατρό να στέκεται πάνω τους, νιώθοντας ότι ίσως είχε γίνει κάποιου είδους επέμβαση για την οποία δεν είχαν γνώση», περιέγραψε.

Επιπλέον, η Σοντέι Ντέιβις αναφέρθηκε στις εμμονές του Έπσταϊν με την ευγονική.

«Υπάρχει μια άλλη αναφορά για ένα μωρό που όντως γεννήθηκε. Θυμάμαι να κρυφακούω συζητήσεις για τη δημιουργία του τέλειου μωρού από την τέλεια δεξαμενή γονιδίων».

Σε εξέλιξη η μεγάλη έρευνα

Οι αρχές του Νέου Μεξικού έχουν ξεκινήσει μια πλήρη έρευνα στο ράντσο, η οποία περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση και των 7.500 στρεμμάτων της ιδιοκτησίας.

Η Μέλανι Στάνσμπερι δήλωσε ότι οι ερευνητές βρήκαν χειρόγραφες επιστολές, έγγραφα και βιβλία στο σημείο, τονίζοντας ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης της πολιτείας «Είναι βαθιά δεσμευμένο να μετατρέψει τους φακέλους Έπσταϊν σε δίκες Έπσταϊν».

Ωστόσο, η Ντέιβις εξέφρασε την απαισιοδοξία της για την έκβαση της υπόθεσης.

«Όποιος κι αν είναι αυτός που συγκαλύπτει… έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει συγκαλυμμένο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ πλήρης αποκάλυψη όλων αυτών», τόνισε.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τόρεζ, άνοιξε ξανά την έρευνα τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας ότι οι αποκαλύψεις στους μέχρι πρότινος σφραγισμένους φακέλους του FBI απαιτούν περαιτέρω εξέταση.

Οι αρχές δήλωσαν ότι «Θα συνεχίσουν να κρατούν το κοινό κατάλληλα ενημερωμένο, να στηρίζουν τους επιζώντες και να ακολουθούν τα γεγονότα όπου κι αν οδηγήσουν».

Ο Τζέφρι Έπσταϊν αυτοκτόνησε σε φυλακή του Μανχάταν το 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Αν και δεν αντιμετώπισε ποτέ κατηγορίες στο Νέο Μεξικό όσο ζούσε, η τρέχουσα έρευνα στοχεύει στην πλήρη εξιχνίαση των εγκλημάτων που έλαβαν χώρα στην ιδιοκτησία του.

Με πληροφορίες από: Daily Mail