Υπόθεση φρίκης στα Χανιά: Γονείς κατηγορούνται για βασανιστήρια στις 3 κόρες τους

Ξεκίνησε χθες στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων η δίκη για μια ανατριχιαστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Δύο γονείς κατηγορούνται για συστηματικά βασανιστήρια σε βάρος των τριών παιδιών τους.

Σημειώνεται ότι μία από τις τρεις κόρες τους ήταν ΑμεΑ και έχει φύγει από τη ζωή, ενώ οι άλλες δύο, που είναι πλέον ενήλικες, αναζητούν δικαίωση. Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί τον προσεχή Ιούνιο.

Συγκλονιστική κατάθεση της κόρης

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα zarpanews.gr, η δίκη διεκόπη λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας της Προέδρου ενώ νωρίτερα, η κατάθεση της πρωτότοκης κόρης από το εξωτερικό όπου μένει και εργάζεται σήμερα, συγκλόνισε το ακροατήριο, καθώς περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωνε η ίδια και οι δύο αδελφές της.

Η γυναίκα εξετάστηκε με τηλεδιάσκεψη, χάρη στο σύστημα που έχει εγκατασταθεί από πέρυσι στις αίθουσες του Πρωτοδικείου και του Εφετείου στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων.

Οι κατηγορίες για τους γονείς

Παρών στο δικαστήριο ήταν ο πατέρας, ενώ η μητέρα εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο τους. Και οι δύο γονείς κατηγορούνται με βάση το άρθρο 137 Α του Ποινικού κώδικα για βασανιστήρια σε βάρος των παιδιών.