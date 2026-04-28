Υπόθεση φρίκης στα Χανιά: Γονείς κατηγορούνται για βασανιστήρια στις 3 κόρες τους

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

δικαστήριο

Ξεκίνησε χθες στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων η δίκη για μια ανατριχιαστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Δύο γονείς κατηγορούνται για συστηματικά βασανιστήρια σε βάρος των τριών παιδιών τους.

Σημειώνεται ότι μία από τις τρεις κόρες τους ήταν ΑμεΑ και έχει φύγει από τη ζωή, ενώ οι άλλες δύο, που είναι πλέον ενήλικες, αναζητούν δικαίωση. Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί τον προσεχή Ιούνιο.

Συγκλονιστική κατάθεση της κόρης

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα zarpanews.gr, η δίκη διεκόπη λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας της Προέδρου ενώ νωρίτερα, η κατάθεση της πρωτότοκης κόρης από το εξωτερικό όπου μένει και εργάζεται σήμερα, συγκλόνισε το ακροατήριο, καθώς περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωνε η ίδια και οι δύο αδελφές της.

Η γυναίκα εξετάστηκε με τηλεδιάσκεψη, χάρη στο σύστημα που έχει εγκατασταθεί από πέρυσι στις αίθουσες του Πρωτοδικείου και του Εφετείου στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων.

Οι κατηγορίες για τους γονείς

Παρών στο δικαστήριο ήταν ο πατέρας, ενώ η μητέρα εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο τους. Και οι δύο γονείς κατηγορούνται με βάση το άρθρο 137 Α του Ποινικού κώδικα για βασανιστήρια σε βάρος των παιδιών.

 

 

 

Σαράντα νέες μονάδες ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα με δωρεάν υπηρεσίες

Ενημερωτικές δράσεις για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις από το Ίδρυμα Ωνάση

Νέα pass 250 ευρώ και 300 ευρώ για φθηνές διακοπές: Στις 14 Μαΐου 2026 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων -Όλες οι λεπτομέρειες

ΦΠΑ και μηδενικές δηλώσεις: Τι έδειξαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις

Google: Παρουσιάζει νέο «μαγικό κουμπί» για τους χρήστες και εξαφανίζει ένα πρόβλημα που υπήρχε εδώ και χρόνια

Ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να βλάψουν τον εγκέφαλο – Τι έδειξε νέα μελέτη
περισσότερα
12:04 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Πυροβολισμοί στον Κεραμεικό: «Είπε σε υπάλληλο να σκύψει, πυροβόλησε και πέτυχε έναν άλλον στο πόδι» – Η περιγραφή του διοικητή του ΕΦΚΑ

Τα όσα διαδραματίστηκαν νωρίτερα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου ένας 89χρονος ρακοσ...
11:58 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Θρίλερ με τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο: Τραυμάτισε 5 άτομα, ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας, με έναν 89χρονο ο οποίος άνοιξε πυρ σε ...
11:31 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Επεισόδιο και στη Λουκάρεως – Ο 89χρονος μετά τον ΕΦΚΑ πυροβόλησε και τραυμάτισε 3 άτομα στο Ειρηνοδικείο

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Λουκάρεως. Ο 89χρονος, μετά το επεισόδιο στον ΕΚΦΑ στον Κερ...
10:43 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Κεραμεικός: Ηλικιωμένος εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ και άνοιξε πυρ – Τραυματίστηκε υπάλληλος

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Τρίτης 28/4, καθώς υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμού...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς