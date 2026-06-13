Λήξη συναγερμού για το πλοίο που υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα: Αρνητικός ο έλεγχος στο Λαύριο

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Απέπλευσε είκοσι λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2 από το λιμάνι του Λαυρίου, χωρίς να διαπιστωθεί οποιαδήποτε απειλή μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων που διενεργήθηκαν, έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση βόμβας.

Το πλοίο, που είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο, κατέπλευσε εκτάκτως στο Λαύριο προκειμένου να πραγματοποιηθούν ενδελεχείς έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών.

Λίγο πριν από τις 8 το βράδυ, από το Αστυνομικό τμήμα Ιωαννίνων έγινε γνωστό ότι υπάρχει καταγγελία για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού και αποφασίστηκε η παρέκκλιση στο Λαύριο.

Οι έρευνες διήρκεσαν μιάμιση ώρα και στη συνέχεια το πλοίο με 952 επιβάτες και 98μελές πλήρωμα έλαβε άδεια από τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς τα Δωδεκάνησα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«​Ο συναγερμός σήμανε μετά από επείγουσα παρέκκλιση του δρομολογίου του επιβατηγού – οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου Blue Star 2 και την άμεση οδηγία να καταπλεύσει στο λιμάνι του Λαυρίου. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε κατόπιν ειδοποίησης αγνώστου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο.

​Αυτή την ώρα, ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μαζί με εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών, πραγματοποιεί εξονυχιστική έρευνα σε όλους τους χώρους του πλοίου».