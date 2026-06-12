Αυλίδα: Μαθητές έβαλαν φωτιά σε σχολικά βιβλία κάτω από πεύκα

Έντονη ανησυχία προκαλεί περιστατικό στην Αυλίδα, όπου μαθητές Γυμνασίου έβαλαν φωτιά σε σχολικά βιβλία κάτω από πεύκα, χρησιμοποιώντας πευκοβελόνες ως προσάναμμα, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για δασική πυρκαγιά. Η άμεση επέμβαση πυροσβεστικού οχήματος απέτρεψε την ανεξέλεγκτη εξάπλωση, με την πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας να τονίζει τον απαράδεκτο χαρακτήρα της πράξης και να απευθύνει έκκληση για υπευθυνότητα.

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Πηγή΅: eviaonline
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονη ανησυχία προκαλεί περιστατικό στην Αυλίδα, όπου μαθητές έβαλαν φωτιά σε σχολικά βιβλία κάτω από πεύκα, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς.
  • Η εξέλιξη θα μπορούσε να ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, αν το πυροσβεστικό όχημα της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας δεν επενέβαινε άμεσα, σύμφωνα με την πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας.
  • Η πρόεδρος χαρακτήρισε την πράξη απαράδεκτη, τονίζοντας ότι «Δεν είναι παιχνίδι ούτε αστείο» και απηύθυνε έκκληση για μεγαλύτερη υπευθυνότητα.

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Έντονη ανησυχία προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε στην Αυλίδα, όπου μαθητές Γυμνασίου, έβαλαν φωτιά σε σχολικά βιβλία κάτω από πεύκα, χρησιμοποιώντας πευκοβελόνες ως προσάναμμα, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς.

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Σύμφωνα με την πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, αν το πυροσβεστικό όχημα της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων, δεν βρισκόταν κοντά στο σημείο και δεν επενέβαινε άμεσα.

«Δεν είναι παιχνίδι ούτε αστείο»

Η πρόεδρος υπογράμμισε, ότι ακόμη και λίγα καμένα βιβλία σε σημείο με πεύκα ήταν αρκετά για να δημιουργήσουν συνθήκες ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς, ειδικά σε περίοδο αυξημένων θερμοκρασιών και ξηρής βλάστησης, όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς είναι ιδιαίτερα υψηλός.

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Χαρακτήρισε την πράξη απαράδεκτη, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για αστείο, παιχνίδι ή επίδειξη, αλλά για μια επικίνδυνη συμπεριφορά με πιθανές σοβαρές συνέπειες τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για την ασφάλεια των πολιτών.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι κάθε χρόνο εργαζόμενοι του Δήμου, εθελοντές και αρμόδιες υπηρεσίες καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για την προστασία των δασικών εκτάσεων και των χώρων πρασίνου κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

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Ολοκληρώνοντας, απηύθυνε έκκληση για μεγαλύτερη υπευθυνότητα, τονίζοντας πως η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί υπόθεση όλων και καλώντας τους πολίτες να αναλογιστούν τις συνέπειες που θα μπορούσε να είχε το συγκεκριμένο περιστατικό.

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