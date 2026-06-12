Φρίκη στην Πολωνία: Ανακαλύφθηκαν μέρη ανθρώπινων εμβρύων σε κήπο σπιτιού – Συνελήφθη μια παθολόγος

Πολωνοί ερευνητές ανέσυραν μέρη ανθρώπινων εμβρύων από κήπο ακινήτου που ανήκε στο παρελθόν σε 57χρονη παθολόγο, η οποία συνελήφθη στην πόλη Ρζεσζόφ. Η γιατρός ερευνάται για βεβήλωση πτώματος και παράνομη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς οι νέοι ιδιοκτήτες ανακάλυψαν μεγάλες ποσότητες ιατρικών αποβλήτων στον κήπο.

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Διεθνή Νέα

Σοκαρισμένοι οι ερευνητές από την ανακάλυψη των εμβρύων
Αυτά τα αντικείμενα ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής στο οικόπεδο του ακινήτου», τόνισαν Πηγή: Poland Daily 24
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολωνοί ερευνητές ανέσυραν μέρη ανθρώπινων εμβρύων από έναν κήπο ακινήτου που ανήκε στο παρελθόν σε μια γιατρό.
  • Η 57χρονη γυναίκα, η οποία εργάζεται ως παθολόγος, συνελήφθη, τόνισε το πρακτορείο ειδήσεων PAP, επικαλούμενο την εισαγγελία.
  • Η ύποπτη βρίσκεται υπό έρευνα για βεβήλωση πτώματος και παράνομη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων, κατηγορίες που επιφέρουν ποινές φυλάκισης έως και 12 έτη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ερευνητές στη Πολωνία ανέσυραν μέρη ανθρώπινων εμβρύων από έναν κήπο ακινήτου που ανήκε στο παρελθόν σε μια γιατρό, μετέδωσαν σήμερα πολωνικά μέσα ενημέρωσης.

Η 57χρονη γυναίκα, η οποία εργάζεται ως παθολόγος, συνελήφθη, τόνισε το πρακτορείο ειδήσεων PAP, επικαλούμενο την εισαγγελία στην πόλη Ρζεσζόφ στη νοτιοανατολική Πολωνία.

Η παθολόγος ήταν η προηγούμενη ιδιοκτήτρια του ακινήτου αυτού που βρίσκεται στο χωριό Λουτορίζ, 12 χιλιόμετρα από την πόλη. Οι νέοι ιδιοκτήτες ανακάλυψαν μεγάλες ποσότητες ιατρικών αποβλήτων στον κήπο, συμπεριλαμβανομένων μπλοκ παραφίνης και αντικειμενοφόρων πλακών.

“Αυτά τα αντικείμενα ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής στο οικόπεδο του ακινήτου. Μεταξύ των αποβλήτων που ανακαλύφθηκαν ήταν ένα ανθρώπινο έμβρυο και άλλα λείψανα που ενδέχεται να είναι από ανθρώπινα έμβρυα, ορισμένα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης….”, δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

Η ύποπτη βρίσκεται υπό έρευνα για βεβήλωση πτώματος και παράνομη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων.

Οι κατηγορίες αυτές επιφέρουν ποινές φυλάκισης από δύο έως και 12 έτη.

 

 

 

 

 

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