Παράδοση-παραλαβή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Μαρκόπουλος: «Προτεραιότητα οι μειώσεις φόρων»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η τελετή παράδοσης – παραλαβής του χαρτοφυλακίου του υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για θέματα φορολογικής πολιτικής, από τον απερχόμενο υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα στον νέο υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο.

Ο νέος υφυπουργός υπογράμμισε ότι πολιτική της κυβέρνησης είναι να συνεχιστούν οι μειώσεις φόρων, θυμίζοντας πως έχουν μειωθεί 83 φόροι και εισφορές τα τελευταία χρόνια, με το δημοσιονομικό κόστος των ελαφρύνσεων να ανέρχεται σε περίπου 9,5 δισ. ευρώ ετησίως. Έκανε επίσης αναφορά σε πρόσφατα μέτρα στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ, καθώς και σε παρεμβάσεις για εισοδήματα από ακίνητα και τεκμήρια διαβίωσης.

Ο Γιώργος Κώτσηρας από πλευράς του ανέφερε ότι, για τον ίδιο, ολοκληρώνεται ένας δημιουργικός κύκλος στο ΥΠΕΘΟΟ και ξεκινά νέος στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας ικανοποίηση για το έργο που υλοποιήθηκε. Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη, καθώς και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και τα στελέχη, επισημαίνοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί βασικό πυλώνα αποτελεσματικότητας.

Υπογράμμισε ότι κατά τη θητεία του δόθηκε έμφαση στη διαμόρφωση πιο φιλικού φορολογικού συστήματος, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στην ενίσχυση της ψηφιοποίησης της φορολογικής διοίκησης και στη μείωση φορολογικών βαρών. Ενώ τόνισε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε θετική τροχιά και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με τον νέο υφυπουργό, στον οποίο ευχήθηκε καλή επιτυχία, σημειώνοντας ότι μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των αποτελεσμάτων.

Μαρκόπουλος: «Προτεραιότητα οι μειώσεις φόρων»

Ο νέος υφυπουργός Δημήτρης Μαρκόπουλος χαρακτήρισε μεγάλη τιμή την ανάληψη των καθηκόντων του, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη και δεσμεύθηκε για εντατική εργασία, δίνοντας έμφαση στη συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής.

Όπως τόνισε «αυτό ακριβώς έχουμε έρθει εδώ να κάνουμε. Λαϊκή πολιτική είναι οι αδιαμφισβήτητες μειώσεις φόρων. Οι διαρκείς μειώσεις φόρων. Και αυτές θα αναδείξουμε με ένταση και χωρίς φόβο. Με επιχειρήματα. Με ανοιχτές τις πόρτες του γραφείου μου. ‘Αμεσα με την κοινωνία. Με όλους τους κοινωνικούς θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς», όπως υπογράμμισε.

Θέτοντας τις προτεραιότητες στα καθήκοντα που αναλαμβάνει, έμφαση έδωσε στο «άνοιγμα» προς την κοινωνία και στην δημοσιονομική σταθερότητα. Ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι προτεραιότητα της πολιτικής του υπουργείου αποτελεί:

η ενίσχυση των νοικοκυριών και των παραγωγικών φορέων.

η διαρκής επικοινωνία με την κοινωνία και τους θεσμούς.

η συνεργασία με την ΑΑΔΕ.

η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία της διεθνούς θέσης της χώρας, λέγοντας: «Ποια μεγαλύτερη απόδειξη της οικονομικής επιτυχίας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, από το γεγονός ότι έχουμε έναν Έλληνα Πρόεδρο στο Eurogroup; Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ένας πολιτικός του μέλλοντος, ένας πολιτικός που συνομιλεί με τον αιώνα του, τον 21ο αιώνα, ένας πολιτικός με ξεκάθαρο στίγμα και ήδη σαφές αποτύπωμα επιτυχίας σε μια σειρά πολιτικών και κυβερνητικών πόστων που πέρασε. Η ευθύνη λοιπόν όλων μας και εμένα που σήμερα αναλαμβάνω καθήκοντα, είναι να ενισχύσουμε τις γραμμές του κυβερνητικού αγώνα».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η συνέχιση της οικονομικής πολιτικής με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και τη στήριξη των πολιτών, εκφράζοντας την πρόθεση για στενή συνεργασία με τον προκάτοχό του.

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Αναλυτικά οι δηλώσεις:

Απερχόμενος Υφυπουργός Γ. Κώτσηρας

«Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σήμερα για εμένα ολοκληρώνεται ένας ιδιαίτερα δημιουργικός και παραγωγικός κύκλος στο παρόν Υπουργείο και ξεκινά ένας νέος εξίσου απαιτητικός στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Θα ήθελα πρώτα και κύρια να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη που εκ νέου μου έδειξε, καθότι σήμερα ολοκληρώνω την θητεία μου εδώ και ξεκινάει μία καινούργια θητεία. Αποχωρώ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με ιδιαίτερη ικανοποίηση για το έργο που υλοποιήσαμε όλο αυτό το διάστημα. Ένα έργο που ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, άριστης συνεργασίας, συνέπειας και στοχοπροσήλωσης.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον Υφυπουργό, τον κύριο Θάνο Πετραλιά, οι οποίοι σήμερα απουσιάζουν λόγω των υποχρεώσεών τους στο Eurogroup και το ECOFIN, και τους ευχαριστώ θερμά για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της κοινής πορείας. Επίσης, θερμές ευχαριστίες στον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση, τη Γενική Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής, την κυρία Χρύσα Μήλιου, καθώς και στο σύνολο των στελεχών και των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οφείλω να πω ότι είχα την τύχη να γνωρίσω και να συνεργαστώ με ανθρώπους και στελέχη υψηλής ποιότητας, με ικανότητα χειρισμού πολύπλοκων θεμάτων, με επαγγελματισμό και ισχυρό αίσθημα ευθύνης.

Το στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτελεί ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την χώρα και έναν βασικό πυλώνα αποτελεσματικότητας για το κράτος. Αυτονοήτως, θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες του γραφείου μου, οι οποίοι ακούραστα εργάστηκαν για να συμβάλουμε στην επίτευξη των κοινών στόχων. Χωρίς συνεργάτες και χωρίς ανθρώπους που σε στηρίζουν καθημερινά, είναι αδύνατο να μπορέσεις να επιτύχεις το οτιδήποτε.

Κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος που ήμουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εργάστηκα προκειμένου να συμβάλω και εγώ στην κοινή μεγάλη προσπάθεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Πιερρακάκη και της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου, προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα πιο φιλικό φορολογικό σύστημα, να συνεχίσουμε τη μεγάλη προσπάθεια για την πάταξη της φοροδιαφυγής, να έρθουμε κοντά με την κοινωνία και την αγορά, με τα επιμελητήρια, με τους φορείς της αγοράς, με τον κάθε Έλληνα πολίτη και την κάθε Ελληνίδα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις, δεδομένου ότι η χώρα μας έχει καταφέρει και έχει επιτύχει μια σημαντική ανάπτυξη της οικονομίας της.

Προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης. Βασική μας στόχευση ήταν και παραμένει -και θα συνεχίσει- η μείωση φορολογικών βαρών και επιβαρύνσεων και νομίζω ότι η χώρα μας έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία της χώρας αλλά και υπό την εξαιρετική πορεία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του Κυριάκου Πιερρακάκη και Προέδρου του Eurogroup να έχει το καλύτερο δυνατό οικονομικό περιβάλλον πάνω στο οποίο μπορεί να χτίσει πολιτικές για το μέλλον, με γνώμονα τις ανάγκες και τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας.

Είμαι βέβαιος ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί ακόμα πιο δυνατά, με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία και αποτελεσματικότητα και σε αυτή την προσπάθεια θεωρώ βέβαιο ότι θα συμβάλει ο νέος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, τον οποίο καλωσορίζω σήμερα στο Υπουργείο. Είμαι πολύ χαρούμενος που την προσπάθεια αυτή, την κοινή μας προσπάθεια, την κοινή κυβερνητική προσπάθεια, την κοινή προσπάθεια για το συμφέρον της κοινωνίας, θα την συνεχίσει και θα δώσει όλες του τις δυνάμεις ένας άξιος συνάδελφος, ένας άνθρωπος με τον οποίο εξελέγημεν την ίδια περίοδο βουλευτές, το 2019, και θεωρώ ότι η προσπάθεια που θα καταβάλει θα είναι αποτελεσματική και επωφελής για τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών.

Αγαπητέ Δημήτρη, σε καλωσορίζω,

Θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι έρχεσαι σε ένα περιβάλλον, όπως είπα στην αρχή, εξαιρετικής ποιότητας, εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια μέχρι τώρα. Έχουμε καταφέρει πολλά και είμαι βέβαιος ότι η παρουσία σου εδώ θα συμβάλει στο να επιτευχθούν ακόμη περισσότερα υπό την ηγεσία, την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργού του Κυριάκου Πιερρακάκη, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Πολιτικής Ηγεσίας, ενόψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενόψει των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας ως εθνική οικονομία, θεωρώ ότι θα συμβάλει με πολύ παραγωγικό τρόπο στο να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Είμαι χαρούμενος, λοιπόν, που σε καλωσορίζω σήμερα εδώ. Σου εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία και καλή δύναμη στα νέα σου καθήκοντα και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη σημαντική πορεία για την ελληνική οικονομία, η οποία ξεπέρασε την κρίση, έχει σταθεί στα πόδια της, αναπτύσσεται και πλέον μπορούμε και κοιτάζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Καλώς ήρθες Δημήτρη».

Ο νέος Υφυπουργός Δημήτρης Μαρκόπουλος

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ Υπουργέ -και για να αναβαθμίζεσαι σε Υπουργό σημαίνει ότι έχεις κάνει πάρα πολλά θετικά βήματα και πολύ σωστές πολιτικές- αγαπητέ φίλε Γιώργο, αγαπητοί συνεργάτες, γιατί θα συνεργαστούμε από σήμερα στενά και πραγματικά προσδοκώ μια παραγωγική, ουσιαστική συνεργασία με πολύ-πολύ θετικό πνεύμα. Αγαπητοί πρώην συνάδελφοι, και είμαι βέβαιος ότι και μαζί σας θα χτίσουμε μια σχέση αλήθειας, γιατί καταλαβαίνω πολύ-πολύ καλά τον ρόλο σας και έχω περάσει και από αυτό το μετερίζι…με τον Γιώργο Κώτσηρα έναν, όπως είπα, επιτυχημένο, εργατικό, ουσιαστικό πολιτικό, έναν άνθρωπο που έδωσε και την τελευταία ικμάδα της δύναμής του για να προχωρήσουν τα φορολογικά και οικονομικά θέματα της χώρας μας και τον θεωρώ απόλυτα επιτυχημένο και χαίρομαι ιδιαίτερα για την πολιτική του εξέλιξη.

Είχαμε συναντηθεί αρκετό διάστημα πριν από το δημοψήφισμα του 2015. Ανήκουμε και οι δύο στη γενιά των επαγγελματιών τότε, οι οποίοι αποφάσισαν να ξεβολευτούν, να φύγουν από τους καναπέδες τους και να αγωνιστούν για αυτό το οποίο πίστευαν. Για μια Ελλάδα εντός Ευρωζώνης, για μια Ελλάδα ευρωπαϊκή, για μια Ελλάδα της προόδου.

Έχουμε κοινή πολιτική αναφορά. Είμαστε οι άνθρωποι που φωνάξαμε, τρέξαμε, αγωνιστήκαμε πολιτικά για το «Ναι». Οι συγκεντρώσεις μας μπορεί να μην ήταν τόσο μεγάλες όσο του «Όχι», όμως, τελικά, οι πολιτικές μας ιδέες βρίσκονταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Μάχιμος δικηγόρος, ενεργός πολιτικά ο Γιώργος, δημοσιογράφος εγώ τότε στο ρεπορτάζ του χώρου της οικονομίας, στρατευτήκαμε, προχωρήσαμε και όντως, όπως είπε και ο Υπουργός, ο φίλος μου ο Γιώργος, το 2019, υπήρξαμε η γενιά της πολιτικής νίκης και της επιβεβαίωσης αυτών των ιδεών. Μια γενιά η οποία εμπνεύστηκε από το όραμα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συστρατευτήκαμε σε αυτό ακριβώς το όραμα το οποίο είπα, για μια Ελλάδα σύγχρονη, μια Ελλάδα του 21ου αιώνα, μια Ελλάδα οικονομικά ισχυρή -είμαστε και στον αρμόδιο, στον συγκεκριμένο χώρο- μια Ελλάδα του μέλλοντος.

Είναι μεγάλη τιμή που μου έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, να μου εμπιστευτεί το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στη φορολογική πολιτική. Τον ευχαριστώ θερμά και θα δώσω, υπόσχομαι, σκληρό αγώνα για να ανταποκριθώ. Ως μαχητικός, πιστεύω θα μου το αναγνωρίσετε, πολιτικός, και επειδή τη δουλειά δεν τη φοβάμαι, να είστε σίγουρες και σίγουροι πως θα δώσω το 100% των δυνάμεών μου.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό από καρδιάς και για έναν δεύτερο σημαντικό λόγο. Το 2019 είχε επιλέξει τη Β’ Πειραιά, τις λαϊκές δικές μας γειτονιές, να πολιτευτεί, να είναι μία από τις τρεις Περιφέρεις που έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος. Εκεί έδειξε για πρώτη φορά το μεγάλο του ενδιαφέρον για τα λαϊκά κοινά, για τις γειτονιές αυτές τις οποίες εμείς πολιτικά υπηρετούμε και εκλεγόμαστε.

Μετά από πάρα πολλά χρόνια, ένας Πρωθυπουργός επιλέγει στο πρόσωπό μου να τιμήσει ολόκληρη την Περιφέρεια η οποία κυβερνητικά απείχε για αρκετό διάστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι εκπρόσωπος πολιτικός της Β’ Πειραιά από την παράταξή μας έχει εκλεγεί μόνο μια φορά και έχει προκύψει στο κυβερνητικό σχήμα. Είναι μία τεράστια τιμή για τους πολίτες της Β’ Πειραιά που επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ,όταν μιλάει για λαϊκές πολιτικές, τις εννοεί.

Και εμείς αυτό εδώ ακριβώς έχουμε έρθει να κάνουμε. Θεωρώ, λοιπόν, ότι όταν λέμε λαϊκή πολιτική δεν είναι μόνο στη σημειολογία των πραγμάτων αλλά είναι και στην ουσία. Λαϊκή πολιτική είναι οι αδιαμφισβήτητες μειώσεις φόρων.

Οι διαρκείς μειώσεις φόρων στις περιοχές μας αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης δεν είναι φιλολαϊκός στα λόγια. Έχει πεπραγμένα.

Έχει αποδείξεις φιλολαϊκές. Και αυτές θα αναδείξουμε με ένταση και χωρίς φόβο. Με επιχειρήματα. Με ανοιχτές τις πόρτες του γραφείου μου. Άμεσα με την κοινωνία. Με όλους τους κοινωνικούς θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς. Ο αγώνας μας θα δοθεί παρέα με όλους εκείνους που έχουν να προτείνουν. Γι’ αυτό είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Αλλά και ταυτόχρονα θα δοθεί στο κοινωνικό πεδίο.

Και αυτή είναι η στόχευσή μας: 83 φόροι και εισφορές, εκ των οποίων 25 είναι έμμεσοι, έχουν μειωθεί αυτά τα χρόνια – 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο είναι ο μέσος όρος του δημοσιονομικού κόστους των ελαφρύνσεων αυτών. Πείτε μου μια κυβέρνηση η οποία να έχει καταφέρει τέτοιες νίκες. Γιατί στα λόγια όλοι νικούν. Το θέμα είναι τι κάνεις στα έργα.

Πρόσφατα παρουσιάστηκαν 500 εκατομμύρια ευρώ, ανακουφιστικών μέτρων για τους πολίτες. Και όταν ακούω στα τηλεοπτικά πάνελ ή στον δημόσιο διάλογο ότι αυτή η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια, δεν την αντιμετωπίζει, υπάρχει μια προβληματική κατάσταση…πρέπει να θυμίσουμε στους πολίτες ότι αυτά τα μέτρα είναι παρόντα, είναι υπέρ τους. Η ελληνική οικογένεια θα πάρει χρήματα για να μπορέσει να προχωρήσει κάτω από τις δύσκολες, όπως αναγνωρίζουμε, συνθήκες.

Υπάρχουν πολιτικές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους αγρότες, για τους συνταξιούχους. Αυτά θα τα εξειδικεύσουμε κι όσο θα προχωράμε στον δημόσιο διάλογο. Εισήχθη ενδιάμεσος συντελεστής στον φόρο εισοδημάτων στα ακίνητα. Από το 35% πήγε στο 25%. Αναπροσαρμόστηκαν τεκμήρια διαβίωσης. Μιλάω για πεπραγμένα.

Δεν θα σας κουράσω. Μίλησα προηγουμένως για αποδείξεις των οικονομικών πεπραγμένων αυτής της κυβέρνησης. Ποια μεγαλύτερη απόδειξη της οικονομικής επιτυχίας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από το γεγονός ότι έχουμε έναν Έλληνα Πρόεδρο στο Eurogroup;

Θυμόμαστε τις εικόνες εξευτελισμού της ελληνικής οικονομίας, εικόνες θλιβερές, με μια Ελλάδα-παρία τα τότε χρόνια στην Ευρώπη, με μια Ελλάδα η οποία γλίτωσε στο χιλιοστό την οικονομική καταστροφή. Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ένας πολιτικός του μέλλοντος, ένας πολιτικός που συνομιλεί με τον αιώνα του, τον 21ο αιώνα, ένας πολιτικός με ξεκάθαρο στίγμα και ήδη σαφές αποτύπωμα επιτυχίας σε μια σειρά πολιτικών και κυβερνητικών πόστων που πέρασε. Η ευθύνη λοιπόν όλων μας και εμένα που σήμερα αναλαμβάνω καθήκοντα, είναι να ενισχύσουμε τις γραμμές του κυβερνητικού αγώνα.

Η κυβέρνηση αυτή έχει στόφα πολυνίκη, στόφα αγωνιστή. Γνωρίζουμε τον τρόπο να απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό. Ο αγώνας μας είναι να επικοινωνήσουμε στον πολίτη αυτή την προσπάθεια και τα αποτελέσματά της, να ενισχύσουμε τα λαϊκά στρώματα περαιτέρω τους επόμενους μήνες, να ανοίξουμε κι άλλο μέσα στο καλοκαίρι το Υπουργείο στους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, να ανοιχτούμε στην κοινωνία, να συνομιλήσουμε με τα νοικοκυριά, να συνεργαστούμε με πνεύμα ομαδικό με την ηγεσία της ΑΑΔΕ, να μην θέσουμε επ’ ουδενί σε νέους κινδύνους τη δημοσιονομική ευστάθεια.

Αγαπητέ φίλε Γιώργο, αγαπητές φίλες και φίλοι, είχα πει στο πρόσφατο συνέδριο της παράταξής μας, της Νέας Δημοκρατίας, ότι για να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές δεν πρέπει να ιδρώσουμε μόνο τη φανέλα, πρέπει να τη ματώσουμε. Εδώ λοιπόν, γι’ αυτό το λόγο, θεωρώ ότι είμαστε με τον Γιώργο, παρέα. Για να ματώσουμε τη φανέλα, ο Γιώργος από το σημαντικότατο καινούργιο πόστο του, είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρει, είναι ένας πολιτικός του αποτελέσματος με ήπιο τόνο -αλλά μεγάλων αποτελεσμάτων- και αυτό πραγματικά το χαίρομαι.

Σε ό,τι αφορά την ομάδα εδώ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μια οικογένεια όπως διαπίστωσα πολύ σύντομα και αυτό με εντυπωσίασε, εγώ θα κλείσω τη σημερινή μου παρέμβαση λίγο «μπασκετικά». Είμαι και λίγο απ’ τους παλιούς, μιας και είναι αθλητικές ημέρες…το Υπουργείο Οικονομικών, η Ελληνική Οικονομία έχει τον δικό της Νίκο Γκάλη.

Έχει έναν πολιτικό που ξέρει να φέρνει αποτελέσματα και είναι μπροστά στον αγώνα. Έναν Υπουργό, ο οποίος αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, είναι Πρόεδρος στο Eurogroup. Στις ομάδες όμως χρειάζονται και οι ρολίστες.

Από τις γειτονιές μας, από τη Νίκαια, βγήκε ο Αργύρης Καμπούρης, αυτόν που κάποτε είχαν αποκαλέσει «τίμιο γίγαντα». Έρχομαι, λοιπόν, εδώ για να βοηθήσω και να υποστηρίξω τον Υπουργό και Πρόεδρο του Eurogroup με όλες μου τις δυνάμεις, με τιμιότητα και με αποφασισμένη, και αυτό θέλω να το κρατήσετε, μαχητικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας.

Γιώργο, εύχομαι δημιουργική, παραγωγική, θετική θητεία. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρεις. Και προφανώς το τηλέφωνο σου να το έχεις ανοιχτό γιατί θα σε πάρω πολλές φορές για να συνεργαστούμε.

Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ».