Πετράλωνα: Συνελήφθη κληρικός που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς – Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας

Στη σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα, ο οποίος δήλωνε κληρικός, προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στα Πετράλωνα, έπειτα από καταγγελίες πολιτών για άσεμνη συμπεριφορά σε δημόσιο χώρο. Ο άνδρας συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή του ANT1 «Αποκαλύψεις» το κέντρο της Άμεσης Δράσης ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι από τουλάχιστον δύο πολίτες. Οι καταγγελίες ανέφεραν ότι ένας άνδρας, ντυμένος στα μαύρα, κυκλοφορούσε σε δρόμους της περιοχής με εκτεθειμένα τα γεννητικά του όργανα και προσέγγιζε γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και ενήλικες άνδρες.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν τον άνδρα. Στη συνέχεια, τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν ότι είχαν μπροστά τους υψηλόβαθμο κληρικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αποκάλυψε στη συνέχεια την ιερατική του ιδιότητα και ανέφερε ότι είναι Μητροπολίτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Οι Αρχές προχώρησαν στην απαραίτητη ταυτοποίηση και ακολούθησε η σύλληψή του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν τα στοιχεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την εκπομπή, ο κληρικός δεν έδωσε σαφή εξήγηση για την παρουσία του στην περιοχή και για τη συμπεριφορά που του αποδίδεται. Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε μόνο ότι βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή επειδή παρακολουθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν θυμόταν πού είχε σταθμεύσει το Ι.Χ. αυτοκίνητό του.

Ο συλληφθείς ήταν γνωστός στους εκκλησιαστικούς κύκλους του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ενώ είχε έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φωτογραφίες, βίντεο και επισκέψεις κυρίως σε αφρικανικές χώρες.

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Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ανακοίνωσε ότι θα παρέχει τη νομική συνδρομή που προβλέπεται στον Μητροπολίτη Ναυκράτιδος και Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που προβλήθηκε στην εκπομπή του ANT1 «Αποκαλύψεις», «κατόπιν του αγγέλματος περί προσωπικών νομικών εκκρεμοτήτων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυκράτιδος και Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας θα παρέχει τη νομική συνδρομή που προβλέπεται».

Ο Μητροπολίτης Σύρου για το περιστατικό

Για το περιστατικό μίλησε στην εκπομπή και ο Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος. «Ήταν ως κληρικός στη Μητρόπολη της Σύρου. Ένας καλός κληρικός. Τον αγαπούσε ο κόσμος. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα για τίποτα. Εργατικός ήταν, φιλότιμος ήταν. Όπως φαινόταν, ήταν στη Μητρόπολη Σύρου, έφυγε και πήγε στην Αλεξάνδρεια. Αρχιμανδρίτης πήγε, μετά από λίγο καιρό ο Πατριάρχης τον έκανε Μητροπολίτη. Τέτοια δικαιώματα δεν είχε δώσει στη Σύρο το παιδί αυτό και απορώ τώρα που μου το λέτε».