Βίντεο-ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό ανηλίκων από τη «Συμμορία των Βορείων Προαστίων» – «Στα δίνουν δωρεάν και μετά σου λένε “θέλω λεφτά”»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Βίντεο-ντοκουμέντο έφερε στο φως ο ΑΝΤ1, το οποίο καταγράφει τον ξυλοδαρμό δύο ανηλίκων από τα μέλη εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στα βόρεια προάστια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ανήλικοι δέχθηκαν χτυπήματα, επειδή φέρονται να χρωστούσαν χρήματα για δόσεις.

Στο βίντεο, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας εμφανίζεται να χτυπά, μαζί με άλλα μέλη της οργάνωσης, τους δύο ανηλίκους με κλωτσιές και μπουνιές. Ο ένας από τους δύο φαίνεται να έχει πέσει στο έδαφος, ενώ και τα δύο παιδιά δέχονται απανωτά χτυπήματα.

Οι αποκαλύψεις προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς οι κατηγορούμενοι φέρονται να πουλούσαν κοκαΐνη σε μαθητές γυμνασίων και λυκείων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αποκαλούμενη «Συμμορία των Βορείων Προαστίων» αναζητούσε πελάτες ακόμη και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα και σε παιδικές χαρές.

«Συνήθως, θα σου έρθουν και θα σου πουν “έλα κάνε λίγο (…) κάνε λίγο τέτοιο γιατί μην είσαι (…).” Στα δίνουν δωρεάν και μετά σου λένε “θέλω λεφτά, να τα αγοράσεις” και τέτοια», είπε μάρτυρας στον ΑΝΤ1.

Άλλος μάρτυρας περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με όσα ανέφερε, τα μέλη της ομάδας προσέγγιζαν ανήλικους. «Ψάχνουν τώρα παιδιά σε αυτή την ηλικία, που είναι μικρά και ανυποψίαστα, για να πουλήσουν ναρκωτικά και τέτοια, για να ξεκινήσουν έτσι», είπε χαρακτηριστικά.

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Οι διάλογοι «φωτιά»

Το πρωί της Παρασκευής το enikos.gr δημοσίευσε τους διαλόγους «φωτιά» των μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες αποτελούνταν από 11 άτομα. Έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, οι Αρχές συνέλαβαν σε περιοχές της Αττικής 9 μέλη των κυκλωμάτων, ηλικίας 14, 15, 16, 17 και 19 ετών, ενώ ταυτοποίησαν και αναζητούν ακόμη 2 μέλη.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν επίσης 2 άτομα, τα οποία ασκούσαν τη γονική μέριμνα ανήλικων δραστών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών και μετά τη συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και είχαν ενταχθεί, από τον περασμένο Απρίλιο, σε δύο εγκληματικές οργανώσεις. Οι οργανώσεις είχαν διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Αναλυτικά

«ΚΛ»: Θα σου δώσω ένα σαραντάευρω και να μου δώσεις το τάληρο και να σου χρωστάω 100. Θα στα δώσω, ακούς; Μέχρι αύριο μεθαύριο θα στα δώσω. Θα στα δώσω γιατί περιμένω άλλα 90 ευρώ τώρα

«Β»: Εντάξει ρε

​«ΚΛ»: Να σας το δώσω να πάτε να πάρετε μια πενηντάρα γιατί του αλλουνού έχει ψιλοτελειώσει, έχουνε μείνει 2-3 ‘τζι’. Του πήρα το σου-κου 9 ‘τζι’…

​«Β»: Γ…. τα

​«ΚΛ»: Κάτσαν και κάτι πάσες, ντάξει. Ρε μπρο αυτό, άκου, θα σου δώσω τα λεφτά. Πόσα λεφτά έχεις τώρα εσύ;

​«Β»: 60

​«ΚΛ»: 60 έχεις; Και είναι άλλα 135, 195

​«Β»: Έχω κέρδος 45 ευρώ

​«ΚΛ»: Εντάξει κομπλέ είναι, να σου πω, να σου δώσω άμα είναι ακούς

​«Β»: Μμμ

​«ΚΛ»: Τώρα ο Λ… τελειώνει σκέψου. Άμα του δώσω και τα λεφτά του Λ…, θα έχει ο Λ… 200 κάτι, 200 σκέψου

​«Β»: Ναι

​«ΚΛ»: Να σου δώσω άμα είναι σήμερα, αύριο άμα είναι άλλα 90 ευρώ, αύριο άμα είναι, να στα έχω δώσει, να πας να πάρεις την πενηντάρα να μπορείτε να κάνετε και δουλειά γιατί εγώ σκέψου τώρα μέχρι τη Παρασκευή θα σου δώσω όλα τα λεφτά

​«Β»: Ρε μπρο εγώ όμως έχω σκεφτεί κάτι άλλο

​«ΚΛ»: Έλα σπίτι να σου δώσω

​«Β»: Με ακούς;

​«ΚΛ»: Έλα αδερφέ

​«Β»: Γιατί δεν παίρνουμε μια κατοστάρα τώρα που έχει φύγει ο Λ.;

​«ΚΛ»: Και οι 3;

​«Β»: Ναι

​«ΚΛ»: Ήμουν με τη γκόμενα ρε, την πήγα εδώ στη στάση, αδερφέ ρε μπρο δεν έχω καθόλου μετρητό εγώ τώρα, καθόλου γ… τα και να κάνουμε και αυτό με τα ‘vape’ μπρο, να πάμε να πάρουμε τα 100 ‘vape’

​«Β»: Ναι

​«ΚΛ»: Άκου μπρο, εγώ τώρα έχω μπει στο ‘low king mode’. Σου λέω θέλω 2 εβδομάδες μαξ και έρχομαι στο prime. Και θέλω μετά να στήσω 10 δουλειές μέχρι τον Ιούνιο να κόβω 10 χιλιάρικα το μήνα, να ξέρεις, θα του γ… τη μάνα, μετά ορκίζομαι θα σας δίνω λεφτά και θα παίρνετε τις πενηντάρες. Δώρο θα στις παίρνω θα δεις, θα δεις μπρο. Θα δεις θα κάνω comeback το boss

​«Β»: Μακάρι

​«ΚΛ»: Θα δεις, μισο

​«Β»: Κομπλέ μπρο μου

Σε άλλη συνομιλία, μέλος της ομάδας αφηγείται με…ενθουσιασμό μια συνάντηση με προμηθευτή. Πρώτα γίνεται αναφορά σε βόλτα με ακριβό αυτοκίνητο: «Γκάζωνε γ…α τα ο τυπάς… είχαμε χεστεί πάνω μας».

​«Κ»: Άκου να δεις τι γίνεται. Πάμε εκεί με τον Γ… να πάρουμε και μπρο, έρχεται ο Αρ… ωραία; Μπαίνουμε μέσα στο i8

​«Άγνωστος»: Στο i8;

​«Κ»: Ναι, γκάζωνε ο τυπάς αδερφέ, τώρα σου λέω

​«Άγνωστος»: Ναι το φαντάζομαι, ξέρεις αυτό μέχρι πόσα τελικιάζει μπρο;

​«Κ»: Μπρο σου λέω πάει, πήγαινε τάπες ρε, είχαμε χ…. πάνω μας

​«Άγνωστος»: Αυτό τερματίζει 250 και, τι μου λες

​«Κ»: Μπρο οι πόρτες ξέρεις ότι ανοίγανε πάνω;

​«Άγνωστος»: Ναι μπρο, έχω μπει σε i8, έχω ανεβάσει και φωτογραφίες με i-8

​«Κ»: Ναι μπρο και μπαίνουμε εκεί τέλος πάντων μπλα μπλα μπλα. Πάμε σε ένα, μπρο πάμε σε κάτι αλάνες στη μέση του πουθενά και είναι ένα παρκαρισμένο BMW εκεί ρε.

​«Άγνωστος»: Ναι

​«Κ»: Και του λέει του Γ… πήγαινε πάρ’ το. Που λέει ο Γ…; Δεν υπάρχει τίποτα. Μέσα στο πορτ-παγκάζ του BMW ρε. Και μπρο ανοίγει το πορτ-παγκάζ και έχει 10 τσάντες αδερφέ

​«Άγνωστος»: Τι είχε;

​«Κ»: 10 τσάντες. Αδερφέ είχε πάρα πολλά. Και μπρο, παίρνει ξέρω γω ένα από κει, παίρνει την κατοστάρα και παίρνει 2. Πήρε 2 τσάντες για να δούμε ποιο προτιμάμε, κατάλαβες

​«Άγνωστος»: Μμμ

​«Κ»: Και μ… είναι αυτό το ‘Cherry’ το οποίο δεν σου άρεσε το ‘Fake Cherry’

​«Άγνωστος»: Πωωω τι μ… που είναι ο Αραπό. Είσαι με τον Α….;

​«Κ…»: Καλά καλά άραξε

​«Άγνωστος»: Είσαι με τον Αρ….;

​«Κ»: Σου έχω καλά νέα, σου έχω καλά νέα, σου έχω καλά νέα. Άραξε

​«Άγνωστος»: Για πες μου να ακούσω

​«Κ»: Αυτό εδώ το μπιτς μπρο, δεν έχει υπάρξει ξανά στην Αθήνα τέτοιο, είναι πρώτη φορά που έρχεται.

​«Άγνωστος»: Το ‘Cherry’ το κατουρημένο;

​«Κ»: Όχι ρε, δεν πήραμε αυτό ρε

​«Άγνωστος»: Τι πήρατε;

​«Κ»: Πήραμε το άλλο ρε. Ρε αν το σπάσεις στη μέση έχει κρυσταλλάκια αδερφέ μέσα

​«Άγνωστος»: Ρε αυτό κεταμίνη είναι, δεν είναι κρυσταλλάκια

​«Κ»: Όχι ρε έχει κρυσταλλάκια, πέφτουν τα κρυσταλλάκια, γυαλίζουν, πώς να στο πω

​«Άγνωστος»: Όντως;

​«Κ»: Ναι ρε γυαλίζουν τα κρυσταλλάκια, δεν καταλαβαίνεις για τι πράγμα σου μιλάω, όταν το σπας στη μέση. Το βλέπεις από έξω τον παπά λες οκ, ένα φυσιολογικός μαύρο. Το σπας στη μέση αδερφέ και βγαίνει αδερφέ ένα πράγμα, όταν σου λέω, γυαλίζει, γυαλίζει

​«Άγνωστος»: Πόσα;

​«Κ»: Τι εννοείς πόσα;

​«Άγνωστος»: Πόσα το πήρατε;

​«Κ»: Ααα ακριβά να ξέρεις, ακριβά

​«Άγνωστος»: Χρωστούσατε;

​«Κ»: Μας είπε αν θέλαμε αυτό το ‘Fake Cherry’ να πούμε. Αυτή τη μ…. Αυτός μας το έλεγε για όντως Cherry. Και του λέω μπρο αυτό δεν είναι Cherry του λέω και μου λέει Cherry και του λέω εντάξει πόσα και μου λέει ξέρω γω μια τιμή φθηνά μου το είπε και του λέω αυτό; Και μου λέει μια τιμή, μου έπεσε το σαγόνι, πολύ ακριβά αλλά τέλος πάντων, αξίζει μπρο, είναι πολύ καλό

​«Άγνωστος»: Το έχετε πάρει τώρα; Όλα κομπλέ;

​«Κ»: Ναι ναι ναι, τα έχουμε χωρίσει κιόλας

​«Άγνωστος»: Ωραία μπρο, θα αράξουμε μετά ε;

​«Κ»: Ναι και το καλό είναι ότι είναι τίγκα στούμπα αυτό το μαύρο. Μπορείς να βάλεις ένα παπά και να βγει μ…

​«Άγνωστος»: Ωραία δηλαδή αυτό θα μου βγάλει πολύ κομπλέ πούρο δηλαδή

​«Κ»: Ναι ρε ναι ναι ναι

«Άγνωστος»: Ω μπρο έχω να πιω 2 μέρες, σήμερα είναι τρίτη ημέρα που δεν έχω πιει.

​«Κ»: Ω πω πως το έχεις κάνει αυτό, πώς το έχεις αντέξει;

Άλλος διάλογος του Κ με τον Γ αναφέρει:

​«Κ»: Έλα.

​«Γ»: Έλα. Του Βαγγέλη του βγήκανε…πόσες σου βγήκανε;

​«Β»: 24 πάσες.

​«Κ»: Πώς γίνεται, ρε ; Αφού είχαμε 50g εκεί μέσα.

​«Γ»: Δεν ξέρω, bro.

​«Κ»: Ήταν 50 εκεί μέσα. Με δουλεύεις τώρα;

​«Γ»: Ρε αδερφέ, τί να σου πω, ρε bro; Εδώ τα χωρίσαμε μόλις και είμαστε, 24 οι πάσες ο Βαγγέλης και από 23, άλλες…άλλες 10 εγώ.

​«Κ»: Περίμενε, ρε. Χθες, δηλαδή, θες να μου πεις ότι από τη μία σακουλίτσα μας βγήκανε 32…

​«Γ»: Κάτσε να σου μετρήσω όλες τις μπλε. Όλες τις μπλε να σου μετρήσω. Περίμενε.

​«Κ»: Περίμενε…σε ρωτάω κάτι. Σε ρωτάω κάτι με την λογική σου.

​«Γ»: Ναι…

​«Κ»: Χθες μας βγήκανε 21 σε σένα και 32 σε μένα απ΄τη μία και σήμερα απ΄ την άλλη σου βγήκανε…ε…σου βγήκανε…24 στον Βαγγέλη και 10 σε σένα. Δηλαδή 34.Ενώ χθες μας βγήκανε 55.

​«Γ»: Ναι, μήπως είχε παραπάνω στη δικιά σας;

​«Κ»: Όχι, bro.Το είδαμε. Ήταν ίδιες.

​«Γ»: Αυτή που χωρίσαμε εμείς τώρα ήταν πιο μπαμπάτσικη.

​«Κ»: Αυτό σου λέω, δεν παίζει. Κάτι έχετε κάνει, bro. Δεν γίνεται, αυτό που λες τώρα.

​«Β»: Μέτρα τις δικές σου, ρε…φέρε λίγο.

​«Γ»: Κλείσε, κλείσε, κλείσε.

​«Κ»: Έλα.

«Ποιο παιδάκι από το Γυμνάσιο ξέρει ότι δίνεις “φούντα”;

«Κ»: Ακούς?

​«Γ»: Ναι.

​«Κ»: Να σου πω ρε

​«Γ»: Πες μου.

​«Κ»: Ποιο παιδάκι από το Γυμνάσιο ξέρει ότι δίνεις «φούντα»?

​«Γ»: Τι?

​«Κ»: Ποιο παιδάκι από το Γυμνάσιο ξέρει ότι δίνεις «φούντα»?

​«Γ»: Από?

​«Κ»: Το γυμνάσιο.

​«Γ»: Δεν ξέρω.

​«Κ»: Άκου. Αυτό που θα σου πω δε θα το πεις, μου ‘πε να μη στο πω, μου ‘πε απλά να σου πω, να κόψεις (ακατάληπτο) μες στο σχολείο.

​«Γ»: Τι μου πες?

​«Κ»: Αυτό που θα σου πω, μπέσα μην το πεις.

​«Γ»: Ναι.

​«Κ»: Ότι στο ‘πα, σε κανένα, μου ‘πε να μη στο πω.

​«Γ»: Ναι.

​«Κ»: Λοιπόν, η μάνα του Άλκη…

​«Γ»: Ναι.

​«Κ»: Ρώτησε τον Άλκη…

​«Γ»: Ναι.

​«Κ»: Αν δίνεις μες στο σχολείο…

​«Γ»: Ναι.

​«Κ»: Γιατί ένα παιδάκι από την Διεύθυνση, ε πήγε, ένα παιδάκι από την πρώτη Γυμνασίου…

​«Γ»: Ναι.

​«Κ»: Πήγε στην Διεύθυνση και το είπε.

​«Γ»: Τι είπε?

​«Κ»: Ότι κάνεις (ακατάληπτο) εσύ και ο Χ…ς.

​«Γ»: Ναι?

​«Κ»: Ωραία…

​«Γ»: Ναι.

​«Κ»: Προφανώς…

​«Γ»: Ναι.

​«Κ»: Χωρίς αποδείξεις, στον… π.

​«Γ»: Ναι.

​«Κ»: Αλλά… Από εδώ και πέρα, πρέπει πολύ πιο διακριτικά.

​«Γ»: Ωραία.

​«Κ»: Ότι είναι μες στο σχολείο.

​«Γ»: Ωραία ρε μπρο, δηλαδή?

​«Κ»: Δηλαδή, μην παίρνεις πάνω στο σχολείο…

​«Γ»: Ναι.

​«Κ»: Πάνω από ξέρω γω, ένα…

​«Γ»: Ναι.

​«Κ»: Μη μιλάς δυνατά. Και τα λοιπά. Εντάξει?

​«Γ»: Ωραία.

​«Κ»: Εντάξει?

​«Γ»: Ο Βαγγέλης…

​«Κ»: Ναι.

​«Γ»: Έχει ακόμα 15, 16 γραμμάρια.

​«Κ»: Τι λε ρε?

​«Γ»: Ναι.

​«Κ»: Εμένα μου ‘πε ότι είχε 10.

​«Γ»: 15 έχει.

​«Κ»: Και του, του ‘στειλα πελάτη για διπλό και μου λέει όχι, δεν πάω μέχρι Εκάλη.

​«Γ»: Κάτσε και τι είπε η μάνα του Άλκη?

​«Κ»: Απλά τον ρώτησε, κάτσε να πάρω τώρα να ρωτήσω για λεπτομέρειες, περίμενε.

​«Γ»: Για πάρε λίγο μπας και με σώσεις.

​«Κ»: Έλα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν και οι συνομιλίες με νεαρά άτομα που φαίνεται να αντιμετωπίζουν έντονα συμπτώματα μετά από χρήση ουσιών.

Σε μία από αυτές, κοπέλα τηλεφωνεί πανικόβλητη: «Θα πεθάνω, δεν μπορώ ούτε να αναπνεύσω».

Η απάντηση που λαμβάνει είναι καθησυχαστική αλλά και αποκαλυπτική για την ανωριμότητα της κατάστασης: «Δεν θα πεθάνεις. Πιες νερό και φάε σοκολάτα».

Λίγα λεπτά αργότερα η ίδια ανησυχεί περισσότερο για το πώς θα δικαιολογήσει την κατάσταση στους γονείς της παρά για τα ίδια τα συμπτώματα: «Σε μία ώρα έχω μάθημα και θα έρθει και η μάνα μου σπίτι».

«Λ»: Ναι ναι

​«ΆΓΝΩΣΤΟΣ»: Ναι Ελένη, κάτσε περίμενε

​«Λ»: Ναι

​«ΆΓΝΩΣΤΟΣ»: Ε Λ…

​«Λ»: Έλα

​«ΆΓΝΩΣΤΟΣ»: Λ… θα πεθάνω, δεν μπορώ ούτε να αναπνεύσω

​«Λ»: Η Ελένη τι κάνει;

​«ΆΓΝΩΣΤΟΣ»: Η Ελένη καλά είναι, πολύ καλύτερα από πριν

​«Λ»: Ωραία άκου να σου πω Ράνια, φάε σοκολάτα και πιες νερό εντάξει;

​«ΆΓΝΩΣΤΟΣ»: Ρε Λ… πεθαίνω, σε παρακαλώ έλα να με βοηθήσεις Λ…

​«Λ»: Δεν θα πεθάνεις Ράνια, σοβαρέψου, ακούς;

​«ΆΓΝΩΣΤΟΣ»: Ναι. Θέλω τον αδερφό μου, θέλω να πάρω τον Πέτρο

​«Λ»: Όχι άκου με λίγο ρε Ράνια, άκου με λίγο, ακούς;

​«ΆΓΝΩΣΤΟΣ»: Ναι

​«Λ»: Πιες νερό, βάλε, ναι, με ακούς;

​«ΆΓΝΩΣΤΟΣ»: Ελένη, κάνεις εμετό; Τι άκουσα; Έλα Λ…

​«Λ..»: Άκου, πιες, άκου, βάλε νερό στο στήθος, κάτσε λίγο και το απόγευμα θα έρθω να κάτσουμε μαζί, εντάξει;

​«ΆΓΝΩΣΤΟΣ»: Λ… δεν μπορώ πεθαίνω

​«Λ…»: Ράνια δεν θα πεθάνεις, νομίζεις ότι πεθαίνεις

​«ΆΓΝΩΣΤΟΣ»: Εντωμεταξύ πρέπει να διαβάσω τα Αγγλικά μου γιατί σε μία ώρα έχω μάθημα και θα έρθει και η μάνα μου σε λίγο σπίτι

​«Λ…»: Σε πόση ώρα;

​«ΆΓΝΩΣΤΟΣ»: Η μάνα μου σε καμιά ώρα και έχω μάθημα σε καμιά ώρα

​«Λ»: Ωραία, σε μία ώρα θα είσαι καλά

​«ΆΓΝΩΣΤΟΣ»: Πρέπει να διαβάσω και τι θα πω για την Ελένη με τους εμετούς

​«Λ»: Πες ότι είχε φάει κάτι σπίτι της, πες ότι είχε φάει κάτι σπίτι της και της πείραξε. Την πείραξε στο στομάχι και έκανε εμετό, δεν ένιωθε καλά και έκανε εμετό

​«ΆΓΝΩΣΤΟΣ»: Ναι

​«Λ»: Το θυμάσαι;

​«ΆΓΝΩΣΤΟΣ»: Ναι γεια Λ…

​«Λ»: Γεια

Σε Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσο και Νέα Ερυθραία δρούσε η πρώτη εγκληματική οργάνωση

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τα τέλη Απριλίου 2026 στις περιοχές της Εκάλης, της Δροσιάς, του Διονύσου και της Νέας Ερυθραίας.

Διέθετε σαφή ιεραρχική δομή αποτελούμενη από αρχηγό, -2- υπαρχηγούς και επιχειρησιακά μέλη.

Ο 21χρονος αρχηγός της οργάνωσης είχε τον πλήρη έλεγχο της εγκληματικής δραστηριότητας, του εφοδιασμού των ναρκωτικών ουσιών και της διαχείρισης των εσόδων.

Ο 19χρονος υπαρχηγός ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών ενώ ο 17χρονος έτερος υπαρχηγός είχε την ευθύνη εποπτείας των ανήλικων μελών, της διανομής των ουσιών και της συλλογής των χρημάτων από τις πωλήσεις.

Η οργάνωση απέκρυπτε τις ναρκωτικές ουσίες σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο μόνιμα έξω από την οικία του 17χρονου υπαρχηγού και στο οποίο είχε αποκλειστική πρόσβαση ο ίδιος.

Ενδεικτικό της οργάνωσης και των μέτρων προστασίας που λάμβανε ο 17χρονος είναι το γεγονός ότι το συγκεκριμένο όχημα ήταν ιδιοκτησίας ατόμου που είχε αποβιώσει, με σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας και την δυσχέρανση των αστυνομικών ερευνών.

Η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης, κοκαΐνης και φαρμακευτικών δισκίων κατά κύριο λόγο σε ανήλικους μαθητές, την οποία πραγματοποιούσε με πολυτελές όχημα αξίας άνω των -150.000- ευρώ.

Η πλειονότητα των αγοραπωλησιών πραγματοποιούνταν σε παιδικές χαρές της Εκάλης, σε πλατεία της Δροσιάς, σε στάσεις λεωφορείων, αλλά και εντός σχολικών συγκροτημάτων.

Ενδεικτικό της δραστηριότητας της οργάνωσης είναι το γεγονός ότι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσπαθούσαν να στρατολογήσουν στην εγκληματική τους δραστηριότητα, ακόμα και μαθητές Α΄ Γυμνασίου, ηλικίας 13 ετών ενώ διαπιστώθηκε και η πώληση κοκαΐνης σε ανήλικο κορίτσι 14 ετών.

Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι δύο μέλη της οργάνωσης προέβησαν στη διακίνηση συνολικής ποσότητας -100- γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης σε ανήλικους μέσα σε μόλις -4- ημέρες.

Σημειώνεται ότι κατά την αστυνομική επιχείρηση ο 21χρονος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, κινούμενος με όχημα, εμβόλισε αστυνομικό όχημα και παρέσυρε αστυνομικό, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι.

Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναζητείται.

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στην περιοχή των Θρακομακεδόνων και αποτελούνταν από τον 19χρονο συλληφθέντα αρχηγό και -2- ανήλικα επιχειρησιακά μέλη, ηλικίας 15 και 14 ετών, τα οποία πραγματοποιούσαν το μεγαλύτερο μέρος της διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών.

Ως κεντρικό χώρος απόκρυψης και αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών χρησιμοποιούσαν εγκαταλελειμμένη οικία στους Θρακομακεδόνες.

Η εν λόγω οργάνωση διακινούσε κυρίως ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης ενώ μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν απειλές και σωματική βία σε περιπτώσεις μη εξόφλησης χρηματικών οφειλών από αγοραστές ναρκωτικών ουσιών.

Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο οργανώσεων ήταν η λήψη αυξημένων μέτρων αντιπαρακολούθησης καθώς χρησιμοποιούσαν εφαρμογές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη ορολογία, πραγματοποιούσαν ελέγχους διερχόμενων οχημάτων για τον εντοπισμό πιθανής αστυνομικής παρακολούθησης και απέφευγαν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών κατά τις μετακινήσεις τους.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους «επιχειρησιακούς χώρους» των εγκληματικών οργανώσεων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

50,85 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

μικροποσότητα κοκαΐνης,

πολυτελές όχημα που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών,

το χρηματικό ποσό των -3.980- ευρώ,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος «επιχειρησιακών» κινητών τηλεφώνων,

3 πιστόλια ρέπλικα,

πιστόλι αερίου,

σπρέι πιπεριού,

2 ναυτικές φωτοβολίδες,

στιλέτα και σιδερογροθιές,

πτυσσόμενο γκλοπ,

ξύλινο ρόπαλο και

υλικά συσκευασίας ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.