Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε συρμός του Προαστιακού – Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια

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Προαστιακός
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Ακινητοποιήθηκε προσωρινά το απόγευμα της Παρασκευής ο συρμός του Προαστιακού Σιδηροδρόμου που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, αναφέροντας ότι το συμβάν προκλήθηκε «λόγω εμποδίου που εντοπίστηκε στη σιδηροδρομική γραμμή».

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις αλλά και πιθανές τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1323 (Κιάτο – Πειραιάς) ακινητοποιήθηκε προσωρινά στις 18:20 πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών, λόγω εμποδίου που εντοπίστηκε στη σιδηροδρομική γραμμή.

Για τη διαχείριση του συμβάντος ενημερώθηκε άμεσα ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος. Η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της με περιορισμένη ταχύτητα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Λόγω του συμβάντος αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Νεότερη Ενημέρωση, (20:00μμ): Λόγω του ανωτέρω συμβάντος και της διακοπής της κυκλοφορίας στο τμήμα Πειραιάς – Άγιοι Ανάργυροι, επηρεάζονται τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, στο δίκτυο του οποίου καταγράφονται μερικές καταργήσεις δρομολογίων, τροποποιήσεις και υποκαταστάσεις τμημάτων των δρομολογίων με λεωφορεία.

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