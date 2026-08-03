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Εύβοια: Σοβαρό τροχαίο με αγριογούρουνο – Τραυματίστηκε 35χρονος μοτοσικλετιστής

Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής (2/8) στην Εύβοια, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αγριογούρουνο στην περιοχή της Λίμνης. Ο 35χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας, μετά από αρχική διακομιδή σε Κέντρο Υγείας Μαντουδίου και Νοσοκομείο Χαλκίδας.

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Σοβαρό τροχαίο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (2/8) στην Εύβοια, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αγριογούρουνο.
  • Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 35χρονος οδηγός της μηχανής.
  • Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και νοσηλεύεται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (2/8) στην Εύβοια, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αγριογούρουνο στο δρόμο Στροφυλιάς – Ροβιών, στην περιοχή της Λίμνης.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 35χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και νοσηλεύεται.

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