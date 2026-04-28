Βασίλης Παπαδρόσος: Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για την ολοκλήρωση της συνεργασίας

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Παπαδρόσος

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΚΑΪ σχετικά με την παραίτηση του Βασίλη Παπαδρόσου. «Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Ειδήσεων, κ. Βασίλη Παπαδρόσο, έπειτα από μια δημιουργική διαδρομή 7,5 ετών» σημειώνεται.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Ειδήσεων, κ. Βασίλη Παπαδρόσο, έπειτα από μια δημιουργική διαδρομή 7,5 ετών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο κ. Παπαδρόσος συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση και τον συντονισμό της ειδησεογραφικής κάλυψης του Ομίλου. Διαχειρίστηκε με επιτυχία απαιτητικές και πολυεπίπεδες συνθήκες ενημέρωσης με συνέπεια και επαγγελματισμό. Εκλογικές αναμετρήσεις, η πανδημία COVID-19, διεθνείς εξελίξεις, καθώς και σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα βρέθηκαν στο επίκεντρο, με τη συμβολή του να είναι καθοριστική, τόσο στον σχεδιασμό της ύλης όσο και στη διασφάλιση της έγκυρης και συνεπούς ενημέρωσης του κοινού.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για τη συνεργασία και την πολύτιμη συνεισφορά του κ. Παπαδρόσου και του εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά του βήματα.

Ο Όμιλος συνεχίζει με συνέπεια την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και την εμπιστοσύνη του κοινού.

