Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (12/6)

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Τα δύο παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 και η μάχη της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού για την κούπα στον τελικό του Champions League κόντρα στη Φερεντσβάρος ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

13:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο

14:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ντεν Μπος

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

14:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC CRUISES Grand Prix de Barcelona – Catalunya Practice 1 Μηχανοκίνητα

15:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο

16:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ντεν Μπος

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

17:30 Novasports 6HDWTA 500 2026 Λονδίνο

18:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ντεν Μπος

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

18:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC CRUISES Grand Prix de Barcelona – Catalunya Practice 2 Μηχανοκίνητα

19:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια- Μπανταλόνα ACB Liga Endesa

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καναδάς – Βοσνία-Ερζεγοβίνη Παγκόσμιο Κύπελλο

22:00 Mega News Ολυμπιακός-Φερεντσβάρος Τελικός Champions League πόλο γυναικών