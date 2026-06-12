Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (12/6)

Τα δύο παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 και η μάχη της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού για την κούπα στον τελικό του Champions League κόντρα στη Φερεντσβάρος ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη
13:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο
14:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ντεν Μπος
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη
14:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC CRUISES Grand Prix de Barcelona – Catalunya Practice 1 Μηχανοκίνητα
15:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο
16:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ντεν Μπος
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη
17:30 Novasports 6HDWTA 500 2026 Λονδίνο
18:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ντεν Μπος
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη
18:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC CRUISES Grand Prix de Barcelona – Catalunya Practice 2 Μηχανοκίνητα
19:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια- Μπανταλόνα ACB Liga Endesa
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καναδάς – Βοσνία-Ερζεγοβίνη Παγκόσμιο Κύπελλο
22:00 Mega News Ολυμπιακός-Φερεντσβάρος Τελικός Champions League πόλο γυναικών