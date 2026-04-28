Euroleague: Πράξη πρώτη για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σε ΣΕΦ και Roig Arena

Tα playoffs της πιο αμφίρροπης σεζόν στην Ιστορία της Euroleague αρχίζουν! Και αυτή τη φορά οδηγούν στην Αθήνα και στο Final 4 στο Telekom Center Athens, την έδρα του Παναθηναϊκού, από τις 22 έως τις 24 Μαϊου.

Η καταληκτική φάση της Euroleague επιστρέφει στην πρωτεύουσα της Ελλάδας δεκαεννέα χρόνια μετά την τελευταία, το 2007, όταν oι «πράσινοι» είχαν κατακτήσει τον τίτλο για 4η φορά από τις συνολικά επτά μέχρι σήμερα στην Ιστορία τους. Στα playoffs, οι δύο από τις οκτώ ομάδες είναι και φέτος ελληνικές. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός… αμφότεροι θα τα δώσουν όλα για να είναι μαζί στην τετράδα, όπως συνέβη τα δύο τελευταία χρόνια, στο Βερολίνο (2024) και στο Άμπου Ντάμπι (2025), αφού και οι δύο ελληνικές ομάδες, το περασμένο καλοκαίρι “χτίστηκαν” με σκοπό των διοικήσεων και των τεχνικών τιμ τους, να στεφθούν Πρωταθλητές Ευρώπης 2026.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό αρχικά την Τρίτη (28/4, 21:00) και εν συνεχεία την Πέμπτη (30/4, 21:00), στα πρώτα 2 Games της σειράς 1-8. Ο Παναθηναϊκός που έχει μειονέκτημα έδρας, αγωνίζεται τις ίδιες ημέρες για τη σειρά 2-7, στις 21:45, στη “Roig Arena” απέναντι στην ομάδα… ευχάριστη έκπληξη της σεζόν και πρώτη σε παραγωγικότητα σε regular season και playoffs, Βαλένθια.

Την Τετάρτη (29/4, 21:45) και την Παρασκευή (1/5, 21:45), θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» η 3η Ρεάλ Μαδρίτης και η 6η Χάποελ Τελ Αβίβ, στα πρώτα δύο παιχνίδια των playoffs, που θα διεξαχθούν στην ισπανική πρωτεύουσα. Η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει πολυνίκης της διοργάνωσης με 11 τίτλους, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ με προπονητή τον Δημήτρη Ιτούδη κατάφερε να τερματίσει στην 6η θέση, στην πρώτη συμμετοχή της στη Euroleague, έχοντας κατακτήσει πέρυσι (2025) τον τίτλο του Eurocup, πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου στην Ιστορία της. Το ζευγάρι 4-5 ξεκινά την Τρίτη (28/4, 20:45) από την Κωνσταντινούπολη. Διεκδικούν την πρόκριση η κάτοχος του τίτλου Φενερμπαχτσέ ως 4η και η 5η Ζαλγκίρις Κάουνας, ενώ το Game 2 είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (30/4), πάλι στις 20:45 στην Τουρκία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΜΟΝΑΚΟ

Ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος τερμάτισε στην πρώτη θέση της regular season (26-12). Πρώτος για τρίτη φορά στην κανονική περίοδο από τη σεζόν 2022-23). Ο Ολυμπιακός των τεσσάρων διαδοχικών Final 4, θα διεκδικήσει απέναντι στην 8η Μονακό (22-16) την πρόκριση σ’ ένα 5ο διαδοχικό Final 4, με στόχο να… ράψει στη φανέλα του, ένα 4ο αστέρι (Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013). Η φιναλίστ του περσινού Final 4 στο Άμπου Ντάμπι, Μονακό, χρειάστηκε να εξασφαλίσει την παρουσία της στα φετινά playoffs, μέσω των Play In. Ηττήθηκε από τον 7ο Παναθηναϊκό στην Αθήνα στο πρώτο ματς (87-79), αλλά νίκησε εντός έδρας την 9η στην κανονική περίοδο, Μπαρτσελόνα (79-70) και μπήκε ως 8η στα playoffs. Με οικονομικά προβλήματα, με απουσίες παικτών και με τον τεχνικό της Βασίλη Σπανούλη ν’ αποχωρεί λόγω όλων αυτών των προβλημάτων πριν ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος, η παρέα του Μάικ Τζέιμς, έμεινε «ζωντανή».

Ο Ολυμπιακός… σάρωσε τους ατομικούς τίτλους φέτος, με τον Σάσα Βεζένκοφ ν’ αναδεικνύεται MVP και πρώτος σκόρερ της σεζόν και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ πρώτος ριμπάουντερ. Οι δυο τους ήταν μέλη της κορυφαίας πεντάδας, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχτηκε μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας. Τώρα, η ομάδα του Πειραιά θέλει ν’ αξιοποιήσει τα πρώτα δύο ματς στην έδρα του, στο ΣΕΦ, απέναντι στους Μονεγάσκους και να της απομένει μία μόνο νίκη για την πρόκριση, όταν την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφθεί το Πριγκιπάτο.

Στο αγωνιστικό μέρος, η ομάδα του Πειραιά αυτή τη φορά δεν φοβάται τη Μονακό, έστω κι αν οι Μονεγάσκοι με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη απέκλεισαν τους «ερυθρόλευκους» στον περσινό ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι. Έστω κι αν ο Ολυμπιακός μετρά τρεις διαδοχικές ήττες από τη Μονακό. Σε μια σειρά πέντε αγώνων μάξιμουμ, ο Ολυμπιακός δεν ανησυχεί πως δεν θ’ αποδείξει στο παρκέ την ανωτερότητά του απέναντι σε μια ομάδα που προκρίθηκε με οκτώ παίκτες στα playoffs. Την ίδια ώρα, όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας ζήτησε από τους παίκτες του να μην την υποτιμήσουν, κι ενώ ο Νεμάνια Νέντοβιτς και και ο Τέρι Ταρπεϊ αναμένεται να επιστρέψουν απέναντι στους «ερυθρόλευκους». Ο Μάικ Τζέιμς έδειξε απέναντι στον Παναθηναϊκό στα Play In πως είναι σε δαιμωνιώδη φόρμα, πετυχαίνοντας τέσσερα τρίποντα υπό ιδιαίτερα δύσκολες προϋποθέσεις. Ο Τζέιμς είχε 25 πόντους κόντρα στον Παναθηναϊκό και 13 απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Μαζί με τον έτερο γκαρντ, Έλι Οκόμπο, τον φόργουορντ Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, τον κορυφαίο αμυντικό της σεζόν Άλφα Ντιαλό και τον Γερμανό σέντερ Ντάνιελ Τάις, οι Μονεγάσκοι παλεύουν μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτό που τους καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνους φέτος… είναι πως θέλου ν’ αποδείξουν, μετά τα τόσα προβλήματα που αντιμετώπισαν. Και ο Βασίλης Σπανούλης, έστω κι αν δεν είναι πια εκεί, τους έχει εμφυσήσει τη φιλοσοφία του, αυτή ενός παίκτη ηγέτη που δουλεύει μεθοδικά και δεν τα παρατά ποτέ. Όμως, ο Ολυμπιακός έχει πολλά «όπλα», με τον αναγεννημένο Τάιλερ Ντόρσεϊ να έχει προσθέσει στο on-ball παιχνίδι του φέτος, όπως και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που ανέλαβε περισσότερες ευθύνες, ως βασικό σέντερ αυτή τη χρονιά. Τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ… «ηγέτες», τους Πίτερς και Ουόρντ να έρχονται από τον πάγκο έχοντας ικανότητα για σκορ, τον Τόμας Ουόκαπ εγγύηση στην άμυνα, τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου και πολλές λύσεις στο «5» με τους Ταϊρίκ Τζόους, Ντόντα Χολ και τον Μουσταφά Φαλ που επέστρεψε πρόσφατα!

ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

O Παναθηναϊκός, έστω και με μειονέκτημα έδρας, δίνει «τελικούς» με τη Βαλένθια στα playoffs, έχοντας μια ευκαιρία να διορθώσει όλα όσα δεν πήγαν όπως είχε προγραμματίσει αυτή τη χρονιά. Οι «πράσινοι» δεν θέλουν να σκέφτονται πως δεν θα είναι παρόντες στο Final 4 που θα διεξαχθεί μέσα στη δική τους έδρα, πως υπάρχει περίπτωση να λείψουν από τη… δική τους γιορτή και αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για τους παίκτες του Αταμάν σε αυτή τη σειρά, με στόχο την παρουσία σ’ ένα τρίτο διαδοχικό Final 4 (2024 Βερολίνο, 2025 Άμπου Ντάμπι) ώστε να διεκδικήσουν το 8ο ευρωπαϊκό στην Ιστορία τους. Έστω κι αν μία ημέρα πριν από τους αγώνες στην Ισπανία, έγινε γνωστό πως ο αρχηγός τους, ο Κώστας Σλούκας, δεν θα είναι σε θέση ν’ αγωνιστεί στα playoffs με τη Βαλένθια, καθώς υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα πρέπει να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση. Ο Τσεντί Οσμάν, ο οποίος είχε ενοχλήσεις στη μέση και ακολούθησε θεραπεία την Κυριακή (26/4), υπολογίζεται από τον Εργκίν Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει την… πολυτέλεια να στερηθεί τις υπηρεσίες ενός εκ των κορυφαίων παικτών του φέτος και ακόμη κι αν χρειαστεί ένεση, ο Οσμάν θα παίξει απέναντι στη Βαλένθια την Τρίτη (28/4).

Η Βαλένθια είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό, πριν από τρεις εβδομάδες, στο ίδιο γήπεδο, τη Roig Arena. Όμως, οι «πράσινοι» έχουν την ατομική ποιότητα να βάλουν δύσκολα αυτή τη φορά στην ομάδα του κορυφαίου προπονητή της σεζόν, Πέδρο Μαρτίνεθ. Να πετύχουν δηλαδή έστω μια νίκη επί ισπανικού εδάφους. Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο MVP στη νίκη των «πρασίνων» επί της Μονακό στα Play In. Αν ο Αμερικανός βραχύσωμος πόιντ γκαρντ παίξει στα ματς στην Ισπανία, όπως απέναντι στους Μονεγάσκους, οι «πράσινοι» αυξάνουν τις πιθανότητές τους για «διπλό». Και με τον Κέντρικ Ναν, βέβαια να είναι ο σούπερ σταρ, ο σκόρερ και ο ηγέτης του Παναθηναϊκού. Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νίκος Ρογκαβόπουλος αποτελούν κίνδυνο για κάθε ομάδα, ενώ οι Λεσόρ και Φαρίντ στο «5» δείχνουν στην καλύτερη στιγμή τους αυτή τη σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός, χρειάζεται να πιέσει στην άμυνα την πρώτη σε πόντους αυτή τη σεζόν Βαλένθια, ενώ θα πρέπει να ελέγξει και τα ριμπάουντ, καθώς οι Ισπανοί μαζεύουν 4 περισσότερα μέσο όρο από τον Παναθηναϊκό ανά αγώνα. Οι Ματ Κοστέλο και Νιλ Σακό κάνουν εξαιρετική δουλειά στη ρακέτα για τη Βαλένθια.

Πρώτος σκόρερ της ισπανικής ομάδας είναι ο παίκτης που αναδείχτηκε «ανερχόμενος αστέρας» της σεζόν, ο Δομινικανός Ζαν Μοντέρο, με 13,7 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Οι Μπαντιό Μπρανκού και Τέιλορ Κάμερον, μαζί με του Ούγγρο Νέιθαν Ρίβερς είναι επίσης οι… συνήθεις ύποπτοι στο σκοράρισμα, για τις «νυχτερίδες».

Ο επτάστερος Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μεγάλες εμφανίσεις στην Ισπανία, κάτι για το οποίοι είναι ικανοί οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, ώστε από 7ος να μπει απ’ το… παράθυρο στο «δικό του» Final 4, αποκλείοντας τη 2η της κανονικής περιόδου, Βαλένθια… που σίγουρα δεν έχει εμπειρία!

Το πρόγραμμα των δύο πρώτων αγώνων στα playoffs της Euroleague έχει ως εξής:

EUROLEAGUE – Playoffs

1οι ΑΓΩΝΕΣ

Τρίτη, 28 Απριλίου

1-8: Ολυμπιακός-Μονακό (Μονακό) 21:00

2-7: Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 21:45

4-5: Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 20:45

Τετάρτη, 29 Απριλίου

3-6: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:45

2οι ΑΓΩΝΕΣ

Πέμπτη, 30 Απριλίου

1-8: Ολυμπιακός-Μονακό (Μονακό) 21:00

2-7: Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 21:45

4-5: Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 20:45

Παρασκευή, 1 Μαϊου

3-6: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:45

* Οι σειρές κρίνονται στις 3 νίκες (best of 5)