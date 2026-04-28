Άργος Ορεστικό: Άγριος καβγάς για μια θέση πάρκινγκ – Οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια και κατέληξαν στο Αστυνομικό Τμήμα

Λίγες μόλις ώρες μετά την επίθεση κατά 23χρονης στο Παγκράτι, ένα παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (27/04) στο Άργος Ορεστικό. Μια διαφωνία για το παρκάρισμα μεταξύ δύο οδηγών κλιμακώθηκε και εξελίχθηκε σε επεισόδιο ξυλοδαρμού στη μέση του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση στο κέντρο της πόλης.

Πώς ξεκίνησε ο καβγάς

Η ένταση ξεκίνησε όταν ένας άνδρας και μια γυναίκα διεκδίκησαν την ίδια θέση στάθμευσης σε κεντρική περιοχή της πόλης. Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή λεκτική διαφωνία μεταξύ των δύο οδηγών, ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο και τα αίματα άναψαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, κάποια στιγμή η γυναίκα φέρεται να προχώρησε σε μια απρεπή χειρονομία προς τον άνδρα, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει την ψυχραιμία του και να της επιτεθεί.

Τους χώρισαν οι κάτοικοι της περιοχής

Μέσα σε λίγα λεπτά οι δύο οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια. Οι περίοικοι και καταστηματάρχες της περιοχής, αναστατωμένοι από τις φωνές, βγήκαν έντρομοι στον δρόμο και επενέβησαν, μπαίνοντας ανάμεσά τους για να τους χωρίσουν, πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις ο καβγάς.

Μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας

Οι δύο πρωταγωνιστές του επεισοδίου μεταφέρθηκαν στο τοπικό Κέντρο Υγείας της πόλης, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες για τα ελαφρά τραύματα και τις εκδορές που έφεραν, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού. Εκεί η ένταση φαίνεται πως εκτονώθηκε και πρυτάνευσε η ψυχραιμία, οπότε δεν υποβλήθηκαν μηνύσεις από τους εμπλεκόμενους και δεν ακολουθήθηκε άρα η αυτόφωρη διαδικασία.