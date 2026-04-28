ΑΑΔΕ: 1.400 επιχειρήσεις «ξέχασαν» να δηλώσουν το ΦΠΑ – Το ψηφιακό «δίχτυ» που αποκαλύπτει την φοροδιαφυγή

«Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν αποδίδουν στο κράτος τον ΦΠΑ που εισπράττουν από τους καταναλωτές.

Ειδικότερα, στη «τσιμπίδα» της Αρχής πιάστηκαν σχεδόν 1.400 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που είχαν κανονική οικονομική δραστηριότητα ενώ υπέβαλαν μηδενική δήλωση ΦΠΑ.

Εντοπίσθηκαν 824 επιχειρήσεις οι οποίες όφειλαν να έχουν συμπεριλάβει ποσά στις υποβληθείσες μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρίτο τρίμηνο του 2024. Μετά τις απαραίτητες επιχειρησιακές και επικοινωνιακές ενέργειες της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, συμμορφώθηκαν 103 επιχειρήσεις υποβάλλοντας 534 τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ. Και 9,8 εκατ. ευρώ ήταν το ποσό των φορολογικών εκροών που δηλώθηκε. Ακόμη ΑΑΔΕ αξιοποιώντας τα δεδομένα του myDΑΤΑ, αποκάλυψε και 553 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει κενές-μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρίτο τρίμηνο του 2023 παρόλο που είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα. Από τις 553 επιχειρήσεις συμμορφώθηκαν οι 251 επιχειρήσεις και δηλώθηκαν επιπλέον 17,5 εκατ. ευρώ φορολογητέες εκροές.

Οι δηλώσεις ΦΠΑ

Υπενθυμίζεται πως είναι «κλειδωμένες» οι δηλώσεις ΦΠΑ στα έσοδα και τα έξοδα καθώς δεν υπάρχουν πλέον οι αποκλίσεις και «μετράνε» μόνο τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην πλατφόρμα του myDATA.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να δηλώνουν διαφορετικά ποσά από όσα εμφανίζονται στο ψηφιακό σύστημα και αυτό επειδή οι δηλώσεις ΦΠΑ βασίζονται απευθείας στα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Οι απάτες

Ταυτόχρονα, στη δαγκάνα της Αρχής πιάστηκαν και 129 «εξαφανισμένοι» έμποροι που εμπλέκονταν σε απάτες με ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Επίσης επισημαίνεται πως οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διενήργησαν το 2025 συνολικά 159 έρευνες απάτης ΦΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο κάλυψαν τον ετήσιο στόχο των 155 ερευνών και 81,1% ήταν η εντοπισθείσα παραβατικότητα.

Η σύνδεση των «εξαφανισμένων» εμπόρων γίνεται με ενδοκοινοτική απάτη στον ΦΠΑ γι’ αυτό τον λόγο και ακολούθησε η διαδικασία απενεργοποίησης του κοινοτικού τους ΑΦΜ. Και μάλιστα 9,9 εκατ. ευρώ ήταν τα προσδιορισθέντα διαφυγόντα έσοδα από τις περιπτώσεις εντοπισμού «εξαφανισμένων» εμπόρων.

Οι επιστροφές ΦΠΑ

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για το 2026, προβλέπεται να είναι να τουλάχιστον το 95% των επιστροφών ΦΠΑ ψηφιακό και άμεσο.

Μάλιστα το 2025 μόλις το 97,83% των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ διεκπεραιώθηκε εντός 90 ημερών από 97,9% που ήταν το 2024. Με αυτό τον τρόπο υπερκαλύφθηκε ο ετήσιος στόχος του 95%. Πάντως 53.043 ήταν το συνολικό πλήθος αιτημάτων επιστροφών ΦΠΑ που διεκπεραιώθηκε το 2025. Από τον αριθμό αυτόν, τα 46.535 διεκπεραιώθηκαν αυτοματοποιημένα, τα δε αιτήματα που διεκπεραιώθηκαν μέσα σε 90 ημέρες ήταν 49.184 το 2025 από 48.540 που ήταν το 2024.