Σοκ στην Κοζάνη: Νεκρό αρκουδάκι από τρεις σφαίρες στο κεφάλι – Διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών

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Ένα αρσενικό αρκουδάκι ηλικίας περίπου 2,5 ετών, βρέθηκε νεκρό στην περιοχή Πυλωρί του Δήμου Βοΐου, στην Κοζάνη, έχοντας δεχθεί τρεις πυροβολισμούς στο κεφάλι. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών, καθώς πρόκειται για παράνομη θανάτωση προστατευόμενου άγριου ζώου.

Η υπόθεση έγινε γνωστή όταν κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε το Δασαρχείο Τσοτυλίου, για την ύπαρξη του νεκρού ζώου. Άμεσα ειδοποιήθηκαν η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλλιστώ, καθώς και κτηνίατρος δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίοι μετέβησαν στο σημείο για την καταγραφή και διερεύνηση του συμβάντος.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, κάτοικοι της περιοχής χαρακτηρίζουν απάνθρωπη την πράξη αυτή.

Νεκροψία και ταφή υπό την επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών

Κατά τη διάρκεια της νεκροψίας, που πραγματοποιήθηκε από τον κτηνίατρο διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του ζώου, προήλθε από τρεις σφαίρες που το έπληξαν στο κεφάλι. Στη συνέχεια, και υπό τον συντονισμό του Δασαρχείου Τσοτυλίου, ακολούθησε η ταφή της αρκούδας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, το Δασαρχείο έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Παράνομη πράξη με ποινικές συνέπειες

Η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας αποτελεί ποινικά κολάσιμη πράξη, καθώς το είδος προστατεύεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Περιβαλλοντικές οργανώσεις και αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι, δυστυχώς, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς κατά καιρούς έχουν καταγραφεί αντίστοιχες παράνομες θανατώσεις αρκούδων από ανθρώπινη δραστηριότητα.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες, να συμβάλλουν στην προστασία της άγριας πανίδας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε σχετικό περιστατικό.