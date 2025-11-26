Βίντεο: Χάθηκε… λούτρινο αρκουδάκι που «ταξίδεψε» στην στρατόσφαιρα – Το σχολείο που το εκτόξευσε το αναζητά

Ένα σχολείο στη Βρετανία καλεί το κοινό να βοηθήσει στον εντοπισμό ενός… λούτρινου που χάθηκε, αφού είχε σταλεί στη στρατόσφαιρα με μετεωρολογικό μπαλόνι.

Το Walhampton School ανακοίνωσε ότι ο «Bradford Bear» εκτοξεύτηκε στον ουρανό από το Λίμινγκτον, στο Χάμπσαϊρ, από μαθητές της έβδομης και όγδοης τάξης, σε συνεργασία με την Εταιρεία Διαστημικών Πτήσεων του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον.

Μια κάμερα πάνω στο μπαλόνι κατέγραψε σε βίντεο το ταξίδι του Bradford στη στρατόσφαιρα και κατέγραψε τη στιγμή που το λούτρινο αρκουδάκι αποκολλήθηκε από τη θέση του, πάνω από την πόλη Henley-on-Thames στις 10 Νοεμβρίου.

Αν και αναμενόταν ότι ο Bradford Bear θα προσγειωνόταν με αλεξίπτωτο στην περιοχή του Μπέισινγκστοουκ μαζί με το υπόλοιπο φορτίο του μπαλονιού, τώρα πιστεύεται ότι προσγειώθηκε κάπου μεταξύ των περιοχών Earley και Fawley στο Henley-on-Thames.

«Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την τοποθεσία του, όσο μικρή κι αν είναι, παρακαλούμε ενημερώστε μας», ανέφερε το σχολείο στα social media.


«Βίντεο ή οποιαδήποτε στοιχεία θα εκτιμηθούν πολύ», σημείωσε το σχολείο.

Η Έλι Ρόμπινσον, καθηγήτρια φυσικών επιστημών στο Walhampton School, δήλωσε στο BBC ότι ο Bradford Bear τα πήγε «εκπληκτικά», φτάνοντας σε ύψος περίπου 16,7 μιλίων πάνω από το έδαφος.

«Είμαι σίγουρη ότι είναι καλά, καθώς έχουμε διαβεβαιώσει τα παιδιά ότι είναι πολύ γενναίος και ευρηματικός», είπε.

Η καθηγήτρια πρόσθεσε ότι πιστεύεται πως το αρκουδάκι, που φορούσε σχολική στολή με καρό πουκάμισο, σκούρο σορτς και αντίστοιχο παπιγιόν, «ενδέχεται να κατευθύνθηκε προς το Henley».

13:00 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

