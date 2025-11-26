Τραγωδία στη Ρόδο: Ένας πυροτεχνουργός νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας

Τραγωδία στη Ρόδο, όπου ένας πυροτεχνουργός, ο οποίος υπηρετούσε σε τάγμα εθνοφυλακής, έχασε τη ζωή του όταν έσκασε μία χειροβομβίδα πάνω του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά ακόμη ένας στρατιωτικός, επίσης πυροτεχνουργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου το πρωί της Τετάρτης 26/11, όταν ο ένας από τους δύο πυροτεχνουργούς απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί.

Η ιστοσελίδα “Ροδιακή” αναφέρει ότι όλα συνέβησαν όταν οι δύο πυροτεχνουργοί επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.

Αυτή την ώρα, οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή τον στρατιωτικό που έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα το αρχηγείο του ΓΕΕΘΑ και διατάχθηκε σχετική έρευνα.