Πάτρα: Έριξαν κροτίδα σε σχολικό συγκρότημα – Τραυματίστηκε 12χρονος μαθητής

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες (25/11) το πρωί σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, όταν άγνωστο άτομο, πιθανόν μαθητής, έριξε κροτίδα εν ώρα λειτουργίας του Λυκείου.

Η κροτίδα εξερράγη έξω από αίθουσα διδασκαλίας, με αποτέλεσμα θραύσμα να τραυματίσει 12χρονο μαθητή του Γυμνασίου που συστεγάζεται με το Λύκειο, σύμφωνα με το tempo24.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών διενεργεί προανάκριση, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία κατά αγνώστων για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.

