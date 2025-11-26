Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Σεμερτζίδου: «Έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου;»

Κατ’ επάγγελμα αγρότισσα δήλωσε η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που καταθέτει αυτή την ώρα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον κοινοβουλευτικό συντάκτη του Realfm 97,8 Γιώργο Λυκουρέντζο, η Καλλλιόπη Σεμερτζίδου, που έγινε γνωστή για τα πολυτελή αυτοκίνητα που οδηγούσε, ανέφερε ότι έχει στοχοποιηθεί σε δημοσιεύματα αλλά εξήγησε ότι δεν γνωρίζει ποιος ή με ποια κίνητρα την στοχοποιεί.

«Δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο εκτός από ένα μηχανάκι» τόνισε η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Σε σχετική ερώτηση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη για τα πολυτελή αυτοκίνητα που οδηγεί η Καλλιόπη Σεμερτζίδου υπογράμμισε ότι ανήκουν στον σύντροφό της Χρήστο Μαγειρία και διευκρίνισε ότι το 2004 απέκτησε τη Ferrar) και το 2016 την Porsche.

«Έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου; Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα , σε άλλους τα σπίτια, σε άλλους οι πισίνες», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ανέφερε ότι ελέγχθηκε εξονυχιστικά και διαφωνεί με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, το οποίο περιέγραφε ένα μεθοδευμένο σχέδιο με αλλαγές λογαριασμών μεταξύ των μελών της οικογένειας προκειμένου οι κοινοτικές επιδοτήσεις να γίνουν μετρητά.

Μάλιστα κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Καλλιόπη Σεμερτζίδου έδωσε αναλυτικά τα ποσά των επιδοτήσεων που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, το 2019 πήρε 3.450 ευρώ, το 2020 4.052 ευρώ, το 2021 8.684 ευρώ, το 2022 14.127 ευρώ, το 2023 50.965 ευρώ και το 2024 54.829 ευρώ.