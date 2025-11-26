Βίντεο: Φορτηγό με τρομακτική ταχύτητα και χωρίς φρένα συγκρούστηκε με 12 οχήματα

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Φορτηγό με τρομακτική ταχύτητα και χωρίς φρένα συγκρούστηκε με 12 οχήματα

Σοκ και τρόμος επικράτησαν σε έναν πολυσύχναστο δρόμο της συνοικίας Ρομπλάντο στο Μεδεγίν της Κολομβίας, όταν ένα φορτηγό βγήκε εκτός ελέγχου και συγκρούστηκε με 12 οχήματα, προκαλώντας πανικό στους οδηγούς.

Το βίντεο από το τροχαίο που καταγράφηκε δείχνει το τεράστιο φορτηγό να κατηφορίζει με τρομακτική ταχύτητα, χωρίς να φαίνεται να λειτουργούν τα φρένα του, καθώς οι οδηγοί ήταν εγκλωβιστεί στην κίνηση.

Το φορτηγό δεν φαίνεται να έκανε καμία προσπάθεια να σταματήσει πριν καρφωθεί κατευθείαν στο πίσω μέρος μιας σειράς οχημάτων, σπρώχνοντάς τα σαν μικρά παιχνίδια, συνθλίβοντας τα αυτοκίνητα ένα προς ένα.

Ένα λεωφορείο χτυπήθηκε με τέτοια δύναμη που εκτοξεύτηκε εκτός δρόμου, καταλήγοντας στο αντίθετο ρεύμα.


Τρία άτομα τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού του λεωφορείου, και μεταφέρθηκαν επειγόντως στο νοσοκομείο, ενώ ομάδες έκτακτης ανάγκης κατέφθασαν γρήγορα στο σημείο, αναφέρει η Daily Mail.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει επιστρατεύσει ειδικούς εμπειρογνώμονες για να διερευνήσουν τι πήγε τόσο στραβά.

Αρχικές ενδείξεις υποστηρίζουν ότι μια βλάβη στα φρένα ενδέχεται να άφησε τον οδηγό ανήμπορο καθώς το φορτηγό κινούνταν με θανατηφόρα ορμή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βράβευση της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ για το ερευνητικό έργο 90 χρόνων

Αργή επούλωση πληγών και άλλα 4 σημάδια που μπορεί να είναι συμπτώματα διαβήτη

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποια ταμεία πιστώνουν σήμερα τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Ιστορική συμφωνία για την επαναφορά τους – Στις 10.30 π.μ οι ανακοινώσεις

Εκατομμύρια διαδικτυακές ταυτότητες έχουν κλαπεί – Μάθετε αν βρίσκεστε σε κίνδυνο;

Σερ Μπέντζαμιν Σλέιντ: Ο 79χρονος αριστοκράτης που ψάχνει σύζυγο «20 χρόνια νεότερη» με αυστηρούς κανόνες
περισσότερα
10:58 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Φωτιά σε ουρανοξύστη του Χονγκ Κονγκ: Αρκετοί κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί – Συγκλονιστικές εικόνες με τις φλόγες να υψώνονται στον ουρανό

Μια μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στη βόρεια περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη,...
09:15 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: Απένειμε χάρη σε γαλοπούλες για την Ημέρα των Ευχαριστιών – Οι σπόντες για τον Μπάιντεν

Σε μια λιγότερο τυπική και πιο σατιρική εκδοχή του εθίμου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ,...
09:05 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Reuters: Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία βασίστηκε σε ρωσικό non-paper

Το πρακτορείο Reuters αποκαλύπτει ότι, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα, το 28 σημ...
08:12 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων για συμφωνία ειρήνευσης – Οι προθεσμίες του Τραμπ που «εξαφανίστηκαν», η «χειραγώγηση» της Ρωσίας και τα πρόσωπα-κλειδιά

Σε μια ακόμη ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον αλλάζει συνεχώς τη στρατηγική της για τον πόλεμο στην Ο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»