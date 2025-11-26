Βίντεο: Φορτηγό με τρομακτική ταχύτητα και χωρίς φρένα συγκρούστηκε με 12 οχήματα

Σοκ και τρόμος επικράτησαν σε έναν πολυσύχναστο δρόμο της συνοικίας Ρομπλάντο στο Μεδεγίν της Κολομβίας, όταν ένα φορτηγό βγήκε εκτός ελέγχου και συγκρούστηκε με 12 οχήματα, προκαλώντας πανικό στους οδηγούς.

Το βίντεο από το τροχαίο που καταγράφηκε δείχνει το τεράστιο φορτηγό να κατηφορίζει με τρομακτική ταχύτητα, χωρίς να φαίνεται να λειτουργούν τα φρένα του, καθώς οι οδηγοί ήταν εγκλωβιστεί στην κίνηση.

Το φορτηγό δεν φαίνεται να έκανε καμία προσπάθεια να σταματήσει πριν καρφωθεί κατευθείαν στο πίσω μέρος μιας σειράς οχημάτων, σπρώχνοντάς τα σαν μικρά παιχνίδια, συνθλίβοντας τα αυτοκίνητα ένα προς ένα.

Ένα λεωφορείο χτυπήθηκε με τέτοια δύναμη που εκτοξεύτηκε εκτός δρόμου, καταλήγοντας στο αντίθετο ρεύμα.



Τρία άτομα τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού του λεωφορείου, και μεταφέρθηκαν επειγόντως στο νοσοκομείο, ενώ ομάδες έκτακτης ανάγκης κατέφθασαν γρήγορα στο σημείο, αναφέρει η Daily Mail.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει επιστρατεύσει ειδικούς εμπειρογνώμονες για να διερευνήσουν τι πήγε τόσο στραβά.

Αρχικές ενδείξεις υποστηρίζουν ότι μια βλάβη στα φρένα ενδέχεται να άφησε τον οδηγό ανήμπορο καθώς το φορτηγό κινούνταν με θανατηφόρα ορμή.