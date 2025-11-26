Τραμπ: Απένειμε χάρη σε γαλοπούλες για την Ημέρα των Ευχαριστιών – Οι σπόντες για τον Μπάιντεν

Σε μια λιγότερο τυπική και πιο σατιρική εκδοχή του εθίμου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησε την καθιερωμένη προεδρική «τελετή χάριτος της γαλοπούλας» στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, χρησιμοποιώντας την για πειράγματα, αιχμές προς τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, κάνοντας χιούμορ με κομματικούς υπαινιγμούς, λίγο πριν την Ημέρα των Ευχαριστιών (Πέμπτη).

Ο Τραμπ αστειεύτηκε ότι έδωσε ξανά χάρη στις περσινές γαλοπούλες, επειδή, όπως είπε, ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «χρησιμοποίησε αυτόματο υπογραφέα για τις περσινές χάρες της γαλοπούλας», χαρακτηρίζοντάς τες «εντελώς άκυρες» — μια θέση που έχει επαναλάβει συχνά για τις τελευταίες προεδρικές χάρες των Δημοκρατικών, σε σημείο που το… πορτρέτο ενός μηχανήματος «autopen» πήρε τη θέση της φωτογραφίας του Μπάιντεν σε γκαλερί του Λευκού Οίκου.

President Trump announces that Biden’s turkey pardons from last year are officially null and void. “He used an autopen. So I have the official duty to determine, and I have determined, that last year’s turkey pardons are totally invalid.” 🤣🤣

pic.twitter.com/NduTgYH3yG — Benny Johnson (@bennyjohnson) November 25, 2025



«Οι γαλοπούλες που ήταν γνωστές ως “Peach” και “Blossom” πέρυσι έχουν εντοπιστεί και ήταν καθ’ οδόν για “επεξεργασία”… αλλά έχω σταματήσει αυτό το ταξίδι και τους δίνω χάρη επίσημα, και δεν θα σερβιριστούν ως δείπνο της Ημέρας των Ευχαριστιών», είπε ο Τραμπ.

President Trump on Tuesday pardoned turkeys “Gobble” and “Waddle” in keeping with the storied White House Thanksgiving tradition. https://t.co/bnd9r9UCod pic.twitter.com/li7SD1aaAp — CBS News (@CBSNews) November 25, 2025



Φέτος, τις προεδρικές χάρες έλαβαν δύο νέες γαλοπούλες, με τα ονόματα «Gobble» και «Waddle», που αναφέρθηκαν ως τα πιο καλοθρεμμένα πτηνά που παρουσιάστηκαν ποτέ στην ετήσια εκδήλωση.

Gobble & Waddle are living their best life. President Trump is about to pardon them. Karoline Leavitt and her son are in the White House briefing room with turkeys. America’s annual tradition of the Presidential Turkey Pardon is back. America is back. Happy Thanksgiving week! pic.twitter.com/ZeHOqJLSsZ — AJ Huber (@Huberton) November 25, 2025



«Όταν είδα πρώτα τις φωτογραφίες τους… ήμουν έτοιμος να τις ονομάσω “Chuck” και “Nancy”, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι δεν θα τους έδινα χάρη. Δεν θα έδινα χάρη ποτέ σε αυτούς τους δύο ανθρώπους», είπε, αναφερόμενος στον ηγέτη της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, και την πρώην πρόεδρο της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, προσθέτοντας: «Δεν θα με ένοιαζε τι θα μου έλεγε η Μελάνια».

“Gobble, I just want to tell you, it’s very important — you are hereby, unconditionally pardoned.” President Trump participated in the annual turkey pardoning ceremony at the White House. https://t.co/1Ms10R0R3N pic.twitter.com/rY5UgfkYur — ABC News (@ABC) November 25, 2025

Το… «χιούμορ» του Τραμπ επεκτάθηκε και πέρα από το πτηνοτροφικό τελετουργικό.

«Οι πιο ενθουσιώδεις συνεργάτες μου ήδη ετοίμαζαν τα έγγραφα για να στείλουν τις Gobble και Waddle κατευθείαν στο κέντρο κράτησης τρομοκρατών στο Ελ Σαλβαδόρ, και ακόμη κι αυτές οι γαλοπούλες δεν θέλουν να βρίσκονται εκεί», είπε, παραπέμποντας στις απελάσεις μεταναστών υπό τη διακυβέρνησή του.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι η ομάδα του είχε ετοιμάσει ένα αστείο για τον Δημοκρατικό κυβερνήτη του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτζκερ, αλλά τελικά το απέρριψε επειδή ήταν εκνευρισμένος μετά την είδηση πως μια γυναίκα κάηκε σε τρένο στο Σικάγο, καθώς ο Πρίτζκερ αρνείται, σύμφωνα με τον Τραμπ, να συνεργαστεί μαζί του για ομοσπονδιακή επιχείρηση αντιμετώπισης της εγκληματικότητας.

President Trump used his turkey pardon remarks to call Illinois Gov. J.B. Pritzker a “big fat slob,” taking a swipe at him saying he’d like to go to Chicago to “make it safe again.” pic.twitter.com/YBmDlKdYBL — New York Post (@nypost) November 25, 2025



«Ο δήμαρχος είναι ανίκανος και ο κυβερνήτης είναι ένας χοντρός αχρείος», είπε. «Κάποιος λογογράφος έγραψε κάποιο αστείο για το βάρος του, αλλά δεν θα ήθελα ποτέ να μιλήσω για το βάρος του, δεν μιλάω για το ότι κάποιος είναι χοντρός. Αρνούμαι να μιλήσω για το γεγονός ότι είναι ένας χοντρός αχρείος… Θα ήθελα να χάσω κι εγώ μερικά κιλά, παρεμπιπτόντως. Και δεν πρόκειται να τα χάσω την Ημέρα των Ευχαριστιών».