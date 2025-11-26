Τραμπ: Απένειμε χάρη σε γαλοπούλες για την Ημέρα των Ευχαριστιών – Οι σπόντες για τον Μπάιντεν

Σε μια λιγότερο τυπική και πιο σατιρική εκδοχή του εθίμου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησε την καθιερωμένη προεδρική «τελετή χάριτος της γαλοπούλας» στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, χρησιμοποιώντας την για πειράγματα, αιχμές προς τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, κάνοντας χιούμορ με κομματικούς υπαινιγμούς, λίγο πριν την Ημέρα των Ευχαριστιών (Πέμπτη).

Ο Τραμπ αστειεύτηκε ότι έδωσε ξανά χάρη στις περσινές γαλοπούλες, επειδή, όπως είπε, ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «χρησιμοποίησε αυτόματο υπογραφέα για τις περσινές χάρες της γαλοπούλας», χαρακτηρίζοντάς τες «εντελώς άκυρες» — μια θέση που έχει επαναλάβει συχνά για τις τελευταίες προεδρικές χάρες των Δημοκρατικών, σε σημείο που το… πορτρέτο ενός μηχανήματος «autopen» πήρε τη θέση της φωτογραφίας του Μπάιντεν σε γκαλερί του Λευκού Οίκου.


«Οι γαλοπούλες που ήταν γνωστές ως “Peach” και “Blossom” πέρυσι έχουν εντοπιστεί και ήταν καθ’ οδόν για “επεξεργασία”… αλλά έχω σταματήσει αυτό το ταξίδι και τους δίνω χάρη επίσημα, και δεν θα σερβιριστούν ως δείπνο της Ημέρας των Ευχαριστιών», είπε ο Τραμπ.


Φέτος, τις προεδρικές χάρες έλαβαν δύο νέες γαλοπούλες, με τα ονόματα «Gobble» και «Waddle», που αναφέρθηκαν ως τα πιο καλοθρεμμένα πτηνά που παρουσιάστηκαν ποτέ στην ετήσια εκδήλωση.


«Όταν είδα πρώτα τις φωτογραφίες τους… ήμουν έτοιμος να τις ονομάσω “Chuck” και “Nancy”, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι δεν θα τους έδινα χάρη. Δεν θα έδινα χάρη ποτέ σε αυτούς τους δύο ανθρώπους», είπε, αναφερόμενος στον ηγέτη της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, και την πρώην πρόεδρο της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, προσθέτοντας: «Δεν θα με ένοιαζε τι θα μου έλεγε η Μελάνια».

Το… «χιούμορ» του Τραμπ επεκτάθηκε και πέρα από το πτηνοτροφικό τελετουργικό.

«Οι πιο ενθουσιώδεις συνεργάτες μου ήδη ετοίμαζαν τα έγγραφα για να στείλουν τις Gobble και Waddle κατευθείαν στο κέντρο κράτησης τρομοκρατών στο Ελ Σαλβαδόρ, και ακόμη κι αυτές οι γαλοπούλες δεν θέλουν να βρίσκονται εκεί», είπε, παραπέμποντας στις απελάσεις μεταναστών υπό τη διακυβέρνησή του.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι η ομάδα του είχε ετοιμάσει ένα αστείο για τον Δημοκρατικό κυβερνήτη του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτζκερ, αλλά τελικά το απέρριψε επειδή ήταν εκνευρισμένος μετά την είδηση πως μια γυναίκα κάηκε σε τρένο στο Σικάγο, καθώς ο Πρίτζκερ αρνείται, σύμφωνα με τον Τραμπ, να συνεργαστεί μαζί του για ομοσπονδιακή επιχείρηση αντιμετώπισης της εγκληματικότητας.


«Ο δήμαρχος είναι ανίκανος και ο κυβερνήτης είναι ένας χοντρός αχρείος», είπε. «Κάποιος λογογράφος έγραψε κάποιο αστείο για το βάρος του, αλλά δεν θα ήθελα ποτέ να μιλήσω για το βάρος του, δεν μιλάω για το ότι κάποιος είναι χοντρός. Αρνούμαι να μιλήσω για το γεγονός ότι είναι ένας χοντρός αχρείος… Θα ήθελα να χάσω κι εγώ μερικά κιλά, παρεμπιπτόντως. Και δεν πρόκειται να τα χάσω την Ημέρα των Ευχαριστιών».

